Примут ли закон об Антикоррупционном суде до конца недели: детали заседания в ВР

6 июня в Верховной Раде на очередном пленарном заседании народные депутаты продолжают рассматривать закон об Антикоррупционном суде.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказала корреспондентка Анастасия Крымова.

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Депутаты уже рассмотрели более 1600 поправок, осталось примерно 300. Успеют ли это сделать сегодня – неизвестно, ведь они работают только в первую половину дня. Голосование во втором чтении за законопроект об Антикоррупционном суде планировалось на четверг 7 июня.



До сих пор нерешенным остается вопрос полномочий Общественного совета международных экспертов. В пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" не хотят предоставлять этим экспертам право вето. Вместе с тем, все остальные фракции поддерживают требование Венецианской комиссии и Международного валютного фонда, которые настаивают на том, что Общественный совет международных экспертов должен иметь право вето при отборе судей в Антикоррупционный суд.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что если этот законопроект не примут, то он уйдет в отставку.