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      Как происходил вывод украинских войск из Дебальцево: объяснение Муженко

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      Дебальцево
      Дебальцево / vikna.if.ua

      На Минских переговорах 12 февраля 2015 года было договорено, что с 15 февраля произойдет прекращение огня. Три дня Владимир Путин брал еще на то, чтобы завершить операцию, которую они проводили.

      Об этом в интервью 24 каналу рассказал Виктор Муженко. Начало российской агрессии он встретил на посту заместителя начальника генерального штаба, тогда командовал АТО, потом сам стал начальником генштаба Вооруженных сил.

      Читайте также: О трагедии под Иловайском, коварстве России и первых успешных операциях: интервью Муженко

      Сейчас новый Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала армии Виктора Муженко с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины весной 2019 года, а потом отправил в отставку.

      Віктор Муженко
      Виктор Муженко

      Относительно Дебальцево Виктор Муженко рассказал, что в 00:00 часов 15 февраля они продолжали удерживали Дебальцево на своих позициях. Огонь не прекращался. 00:00 часов 16 февраля – огонь не прекращался. 17 число – понятно, что он не будет прекращаться. Там было уже все брошено и шли жесткие бои.

      Он (Путин – 24 канал) не будет прекращать их до тех пор, пока не достигнет цели, во-первых. А, во-вторых, изменились условия. Батальон 40 сдается в плен – это примерно 100 человек и открывается участок фронта,
      – пояснил Виктор Муженко.

      "Через этот участок заходят группы специального назначения, незаконное вооруженное формирование, регулярная российская армия уже в сам город Дебальцево", – добавил Муженко.

      Генерал вспомнил, они понимали, что украинским военным не было необходимости удерживать периметр по позициям, если в тылу в городе уже находился противник. И тогда было принято решение на вывод. Они готовились к этому, потому что понимали, что такая ситуация может быть. И он (вывод – 24 канал) был сделан поэтапно.

      Дивіться відео повного інтерв'ю:

      Что известно про бои за Дебальцево?Эпизод войны на Донбассе, который начался в конце июля 2014 года. Дебальцево – город с большим железнодорожным узлом, который лежит на автодороге международного значения, соединяющий Луганск с Донецком. Бои под Дебальцево обострились после первого минского перемирия с октября 2014 года.

      8 февраля 2015 года с господствующих высот над селом Логвиново были сняты подразделения 30-й бригады. А утром Логвиново без боя заняли пророссийские боевики, перерезав таким образом главную магистраль соединения Дебальцево с украинскими тылами.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Антон Голобородько, Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Вооруженные силы Украины АТО Виктор Муженко Операция Объединенных сил Дебальцево
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