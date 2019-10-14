Як відбувався вивід українських військ з Дебальцеве: пояснення Муженка

На Мінських перемовинах 12 лютого 2015 року було домовлено, що з 15 лютого відбудеться припинення вогню. Три дні Володимир Путін брав ще на те, щоб завершити операцію, яку вони проводили.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів Віктор Муженко. Початок російської агресії він зустрів на посаді заступника начальника генерального штабу, тоді командував АТО, потім сам став начальником генштабу Збройних сил.

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Зараз новий Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала армії Віктора Муженка з посади головнокомандувача Збройних сил України весни 2019 року, а потім відправив у відставку.



Віктор Муженко

Щодо Дебальцеве Віктор Муженко розповів, що в 00:00 годин 15 лютого вони продовжували утримували Дебальцеве на своїх позиціях. Вогонь не припинявся. 00:00 годин 16 лютого – вогонь не припинявся. 17 число – зрозуміло, що він не буде припинятися. Там було уже все кинуто та йшли жорсткі бої.

Він (Путін – 24 канал) не буде припиняти їх до тих пір, поки не досягне мети, по-перше. А, по-друге, змінилися умови. Батальйон 40 здається в полон – це приблизно 100 чоловік й відкривається ділянка фронту,

– пояснив Віктор Муженко.

"Через цю ділянку заходять групи спеціального призначення, незаконне озброєне формування, регулярна російська армія уже в саме місто Дебальцеве", – додав Муженко.

Генерал пригадав, вони розуміли, що українським військовим не було необхідності утримувати периметр по позиціях, якщо втилу у місті вже знаходився противник. І тоді було прийнято рішення на вивід. Вони готувалися до цього, бо розуміли, що така ситуація може бути. І він (вивід – 24 канал) був зроблений поетапно.

Дивіться відео повного інтерв'ю:

Що відомо про бої за Дебальцеве?Епізод війни на Донбасі, який розпочався в кінці липня 2014 року. Дебальцеве – місто з великим залізничним вузлом, яке лежить на автошляху міжнародного значення, що поєднує Луганськ із Донецьком. Бої під Дебальцевим загострилися після першого мінського перемир'я з жовтня 2014 року.



8 лютого 2015 року з панівних висот над селом Логвинове були зняті підрозділи 30-ї бригади. А вранці Логвинове без бою зайняли проросійські бойовики, перерізавши таким чином головну магістраль сполучення Дебальцевого з українськими тилами.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу