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      Як відбувався вивід українських військ з Дебальцеве: пояснення Муженка

      350 Читать новость на русском
      Дебальцеве
      Дебальцеве / vikna.if.ua

      На Мінських перемовинах 12 лютого 2015 року було домовлено, що з 15 лютого відбудеться припинення вогню. Три дні Володимир Путін брав ще на те, щоб завершити операцію, яку вони проводили.

      Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів Віктор Муженко. Початок російської агресії він зустрів на посаді заступника начальника генерального штабу, тоді командував АТО, потім сам став начальником генштабу Збройних сил.

      Читайте також: Про трагедію під Іловайськом, підступність Росії та перші успішні операції: інтерв'ю Муженка

      Зараз новий Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала армії Віктора Муженка з посади головнокомандувача Збройних сил України весни 2019 року, а потім відправив у відставку.

      Віктор Муженко
      Віктор Муженко

      Щодо Дебальцеве Віктор Муженко розповів, що в 00:00 годин 15 лютого вони продовжували утримували Дебальцеве на своїх позиціях. Вогонь не припинявся. 00:00 годин 16 лютого – вогонь не припинявся. 17 число – зрозуміло, що він не буде припинятися. Там було уже все кинуто та йшли жорсткі бої.

      Він (Путін – 24 канал) не буде припиняти їх до тих пір, поки не досягне мети, по-перше. А, по-друге, змінилися умови. Батальйон 40 здається в полон – це приблизно 100 чоловік й відкривається ділянка фронту,
      – пояснив Віктор Муженко.

      "Через цю ділянку заходять групи спеціального призначення, незаконне озброєне формування, регулярна російська армія уже в саме місто Дебальцеве", – додав Муженко.

      Генерал пригадав, вони розуміли, що українським військовим не було необхідності утримувати периметр по позиціях, якщо втилу у місті вже знаходився противник. І тоді було прийнято рішення на вивід. Вони готувалися до цього, бо розуміли, що така ситуація може бути. І він (вивід – 24 канал) був зроблений поетапно.

      Дивіться відео повного інтерв'ю:

      Що відомо про бої за Дебальцеве?Епізод війни на Донбасі, який розпочався в кінці липня 2014 року. Дебальцеве – місто з великим залізничним вузлом, яке лежить на автошляху міжнародного значення, що поєднує Луганськ із Донецьком. Бої під Дебальцевим загострилися після першого мінського перемир'я з жовтня 2014 року.

      8 лютого 2015 року з панівних висот над селом Логвинове були зняті підрозділи 30-ї бригади. А вранці Логвинове без бою зайняли проросійські бойовики, перерізавши таким чином головну магістраль сполучення Дебальцевого з українськими тилами.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Антон Голобородько, Марія Лелека
      Теги: Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі Віктор Муженко АТО Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Дебальцеве
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