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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Как пророссийские боевики в Донецке праздновали 9 мая

      76 Читати новину українською

      Один погибший украинский воин и один раненый и это всего за несколько дней на одной из позиций возле Авдеевки. Боевики на этом участке фронта стреляют каждый день, не оглядываясь на минские договоренности.

      По украинским защитникам прилетают и мины, и артиллерийские снаряды.

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      Медик подразделения Николай рассказал, что за час до приезда журналиста 24 канала на этой позиции ранили военного. Он стоял вроде бы в укрытии, но пуля боевиков каким-то чудом залетела ему в ногу.

      війна на донбасі новини з фронту
      Военный медик Николай

      Раненому вовремя оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Сейчас ему уже сделали операцию и его жизни ничего не угрожает.


      Окраина Донецка

      Вообще, на этой позиции в последнее время боевики слишком активизировали стрельбу из противотанковых управляемых ракет. Хотя, танков здесь нет.

      Днепрянин Сергей до войны работал водителем. В армии его должность тождественна. Только вместо легковой машины – боевая машина пехоты. Управлять ею научился быстро

      війна на донбасі новини з фронту
      Украинский защитник Сергей

      "Я же в селе вырос, на тракторе ездил. Хорошая машина, только же обновить бы их", – сказал военнослужащий 93-й бригады "Холодный яр" Сергей.

      Сейчас Сергей с собратьями стоит на позициях в полностью разбитой военной части. Вплотную к оккупированному Донецку. Отсюда видят многоэтажки областного центра. Позавчера, рассказывают бойцы, было хорошо видно, как празднуют 9 мая.

      В них, в Донецке, были салюты, зарево хорошее было. А у нас за парнем 40 дней поминали,
      – отметил военнослужащий 93-й бригады "Холодный яр" Никита.

      Боевики, как это издавна принято в России, отмечали 9 мая из размахом, пока весь мир вспоминал миллионы жертв Второй мировой войны.

      Бойцы 93 бригады были готовы к активизации пророссийских боевиков после гуляний, ведь за 5 лет войны хорошо изучили противника. Дали адекватный ответ и на том празднование для террористов закончилось.

      blog_ava
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      11 мая
      857
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Авдеевка Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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