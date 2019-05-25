Как прошел первый день предвыборной кампании: итоги и ожидания

В Украине официально стартовала избирательная кампания. С 24 мая партии и претенденты на мажоритарные округа могли зарегистрироваться для участия в парламентских выборах. Голосовать граждане будут уже через два месяца – 21 июля.

Однако, в первый день подачи документов на участие в парламентских выборах ни одна из партий не появилась в стенах Центральной избирательной комиссии.

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Напомним, что выборы состоятся по старым правилам: закрытые списки и проходной барьер для партий остается 5%. Кроме того, за два месяца до выборов депутаты не приняли закон о публичных закупках. Следовательно, в ЦИК уже предупредили, что не успевают напечатать бюллетени.

А тем временем, Верховный суд уже получил два исковых заявления от депутатов о признании недействительным указа Владимира Зеленского о роспуске парламента. Аналогичный иск внесли и 62 депутата в Конституционный Суд. Среди "несогласных" избранники "Народного фронта", "БПП" и радикалы Ляшко. Надеются, что уже через месяц КС установит, что роспуск рады был неконституционным.

Мы видим прямое и явное нарушение Конституции Украины. А именно: разрушение тридцатидневного срока формирования коалиции,

– сказал народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук.

Учитывая последние рейтинги, редакция 24 канала попыталась представить, как будет выглядеть будущая Верховная Рада.



Как будет выглядеть будущая Верховная Рада

Предусмотреть, как поделятся места на мажоритарке, очень сложно. Но эксперты прогнозируют депутатам от "Слуги народа" 30 из 198 кресел.