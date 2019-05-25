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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Як минув перший день передвиборчої кампанії: підсумки та очікування

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      В Україні офіційно стартувала виборча кампанія. З 24 травня партії й претенденти на мажоритарні округи могли зареєструватися для участі у парламентських виборах. Голосувати громадяни будуть вже за два місяці – 21 липня.

      Однак, у перший день подачі документів на участь у парламентських виборах жодна з партій не з'явилась у стінах Центральної виборчої комісії. 

      Читайте також: Скільки коштує застава на парламентських виборах: ЦВК відкрила рахунки

      Нагадаємо, що вибори відбудуться за старими правилами: закриті списки й прохідний бар'єр для партій залишається 5%. Крім того, за два місяці до виборів депутати не ухвалили закон про публічні закупівлі. Відтак, у ЦВК вже попередили, що не встигають надрукувати бюлетені.

      А тим часом, Верховний суд вже отримав дві позовні заяви від депутатів про визнання недійсним указу Володимира Зеленського про розпуск парламенту. Аналогічний позов внесли й 62 депутати до Конституційного Суду. Серед "незгодних" обранці "Народного фронту", "БПП" та радикали Ляшка. Сподіваються, що вже за місяць КС встановить, що розпуск ради був неконституційним.

      Ми вбачаємо пряме і явне порушення Конституції України. А саме: руйнацію тридцятиденного терміну формування коаліції,
      – сказав народний депутат від "Народного фронту" Андрій Тетерук.

      Враховуючи останні рейтинги, редакція 24 каналу спробувала уявити, як виглядатиме майбутня Верховна Рада.


      Як виглядатиме майбутня Верховна Рада

      Передбачити, як поділяться місця на мажоритарці, дуже складно. Але експерти прогнозують депутатам від "Слуги народу" 30 з 198 крісел.

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      24 травня
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      Автор: Леся Виговська, Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Розпуск Ради ЦВК Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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