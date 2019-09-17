Как Путин проиграл Навальному

Неделю назад по всей России прошли выборы в местные органы власти. Как и полагается в диктатуре, почти везде победили люди из партии власти – "Единой России". Но все-таки кое-где выиграть места в областных, городских, сельских парламентах сумели люди от оппозиции. И в этом заключается главное отличие этих выборов от всех тех, что были ранее.

Путин проиграл Навальному

В этот раз партию власти побеждали не какие-то случайные персонажи, а люди, которым помогал избраться главный враг Владмиира Путина – Алексей Навальный.

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Для противодействия власти он создал общероссийскую систему "Умное Голосование". Суть там такая: россиянин вводит в программу свой адрес, и ему тут же выскакивает фамилия человека, за которого надо голосовать.

Навальный и его команда брали на себя ответственность по двум пунктам:



– Этот человек не из "Единой России" и не поддерживает Кремль;

– У него (или у нее, там было много женщин) есть реальные шансы на победу на выборах.

Как оказалось, эта система отлично работает! Покажем на примере Москвы. Ранее в городском парламенте было максимум пять оппозиционеров из 45. Даже в самые демократические времена, при Ельцине. Сейчас же усилиями Навального там будет аж 20 людей не из партии власти. "Умное Голосование" смогло победить даже главу "Единой России" в Москве Андрея Метельского.

Кстати, многие люди начали ныть, что это ничего не значит, так как новые депутаты тут же продадутся Кремлю. Некоторые, конечно, продадутся. Но 13 из 20 оппозиционеров оказались очень достойными парнями и девушками.



"Умное Голосование" смогло победить даже главу "Единой России"

Они уже заявили, что будут поддерживать антипутинские митинги в Москве. Важно то, что это уже не простые люди, а депутаты – у них есть небольшая, но все-таки власть! Примерно такая же ситуация с проходом оппозиции во власть видна и в других регионах России. Несмотря на дикие фальсификации, махинации и шулерство, "Умное Голосование" Навального во многих местах оказалось сильнее административного ресурса Путина.

И в этом заключается главная победа оппозиции. Она показала, что отныне помощь Кремля не гарантирует получение депутатского мандата. Более того, если какой-то человек хочет во власть, то ему можно договариваться не только с Путиным, но и с Навальным.

А это уже – появление альтернативного центра власти. Авторитарный режим Путина может существовать только тогда, когда только он (и он один) решает, кому быть во власти. Конкуренция может быть в демократическом государстве. В стране, которой правит мафия, это невозможно. В этом случае либо мафиози быстро избавятся от конкурентов, либо сами окажутся в тюрьмах.

И вот сейчас конкуренция не просто появилась: она всей стране доказала свою силу. Для Путина это абсолютно неприемлемо. И он решил полностью уничтожить альтернативный центр власти, пока тот не уничтожил самого Путина.



Путин проиграл Навальному

На все штабы Навального (а их более 40) Кремль натравил полицию, прокуратуру, ФСБ и Россгвардию. В операции против хипстеров, сидящих с макбуками в офисах, направили несколько тысяч полицаев в масках и вооруженных до зубов.

Из офисов Навального украли всю технику, включая кофеварки. Полицаи даже съели там всю еду. Всем сотрудникам запретили пользоваться кредитными карточками, даже их родственников начали таскать на допросы. Это была огромная и злобная операция прямо в стиле гестапо.

Но тут у власти есть проблема. Все оппозиционные организации в России уже стали сетевыми. Они давно работают без лидеров и без офисов. Власть в виде огромного полицая с разгону бьет кулаком по хипстеру, но попадает в бетонную стену, у которой он стоит. На борьбу с Навальным и его офисами брошены все силы российских силовиков. Другими делами они сейчас почти не занимаются.

Кстати, я думаю, что пока там идет эта война, Украине можно не бояться насчет какого-то нового наступления на Донбассе. Путин не начнет ничего такого, пока у него в тылу сидит Навальный и агитирует народ против войны. Таким образом, после выборов 8 сентября России сложилась новая политическая конфигурация. Навальный со своим Умным Голосованием взломал операционную систему режима Путина и запустил туда вирус.

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Появление второго центра власти в России означает, что путинская монархия начала разваливаться уже не только в фантазиях политологов, но и на самом деле, объективно. Кремль пытается максимально быстро уничтожить этот второй центр, но не может этого сделать, так как применяет вчерашние методы для решения завтрашней проблемы.

А сама завтрашняя проблема – это "Умное Голосование" на выборах в Госдуму в 2021 году. Полностью отменить эти выборы Кремль не может. Но фальсификации уже не помогают. Если все будет, как сейчас, то в 21 году Путин впервые может получить реально оппозиционный парламент, в котором людей Навального будет больше, чем его собственных сторонников. А из этой точки уже прямой путь под московский городской суд или даже в Гаагу. А там к нему будет множество вопросов, в том числе и от украинских юристов.

Нефтяная война

Экономика России почти не растет. Денег пока хватает на то, чтобы все не провалилось в ад, но развития там нет никакого. Бизнес покидает страну, банки выводят деньги в Англию и Швейцарию, а доходы простых людей падают уже шестой год подряд.

Единственный шанс на какое-то улучшение ситуации – это быстрое и долгое повышение цен на нефть. В этом случае режим Владимира Путина получил бы дополнительные миллиарды долларов и смог бы протянуть еще некоторое время.



Единственный шанс на улучшение ситуации – это быстрое повышение цен на нефть

И вы знаете, как по волшебству, на днях случилось именно это. В Саудовской Аравии произошло нападение на самый большой в мире нефтеперерабатывающий завод Абкаик и месторождение Хурайс. Десятки набитых динамитом беспилотников 14 сентября прилетели и взорвались на главных объектах нефтегазовой компании Saudi Aramco. Это привело к почти полной остановке их работы.

Проблема в том, что поврежденный завод, на котором начался пожар, обеспечивает примерно пять процентов мирового потребления нефти. Это действительно гигантский объект, размером с целый город. Пять процентов мирового потребления – это очень много. Нефтяные цены тут же подскочили на 20% – это был самый большой их рост за всю историю. После этого цены немного снизились, но все равно остаются на 10% выше, чем до атаки.

Конечно, тут же возникает вопрос: а кто стоит за этим нападением? Ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, которые уже давно воюют за независимость своей страны против саудовских оккупационных войск.

Но хуситам мало кто поверил. Непонятно где они могли взять сотню дронов, которые незамеченными пролетели над всей Саудовской Аравией, и потом напали на объект, расположенный на другом конце это очень большой страны.



В Саудовской Аравии произошло нападение на нефтеперерабатывающий завод

Президент Дональд Трамп и его министры считают, что виновником нападения был Иран, который поддерживает хуситов. А это более правдоподобная версия. Отношения Ирана и Саудовской Аравии просто ужасные, они ненавидят друг друга. Кроме того, у Ирана есть беспилотники в нужных количествах, а также возможность запустить их из соседнего Ирака.

Кроме того, Иран и помогающая ему Россия больше всех выиграли от роста нефтяных цен – обе эти страны ничего не производят. Они живут за счет выкачивания и продажи полезных ископаемых. Но доказательств вины Ирана пока нет. Сам он свою причастность отрицает. Впрочем, искать нападавших сейчас все будут очень активно.

Дело в том, что это событие показало, как просто и как дешево отправить в нокдаун всю мировую экономику. Цена сотни небольших дронов – едва ли больше пары миллионов долларов. Но проблем от них уже сейчас на сотни миллиардов. Если такие нападения станут регулярными, то мировая экономика долго не протянет – она обвалится из-за растущих нефтяных цен и дефицита топлива на рынке.

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Дональд Трамп собрался в 2020 году снова стать президентом США. Он сможет это сделать только в том случае, если экономика будет стабильно расти. Пока это так, но еще несколько таких нападений, и ему придется начать войну и против хуситов, и против иранцев – чтобы ни те, ни другие не мешали свободным поставкам нефти на мировой рынок. Но это будет уже совсем другая история, в которой еще только предстоит разобраться.