Как работает 24 канал в условиях карантина: веселое видео

Карантин продолжается и возможно продлится и после 24 апреля. Но есть профессии, которые невозможно перенести домой. Среди них работники телевидения: журналисты, операторы, вся техническая команда. 24 канал продолжает ежедневно работать для вас.

В условиях карантинных ограничений нам пришлось внести изменения в свою работу.

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Мы используем маски, антисептики. А также сохраняем дистанцию с нашими спикерами. Теперь журналисты стоят не возле спикеров, а на расстоянии не менее 1,5 метров. Для этого мы держим микрофон на специальном креплении.

Смотрите видео из-за кулис журналистской работы во время карантина: