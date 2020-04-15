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      Как работает 24 канал в условиях карантина: веселое видео

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      Как работает 24 канал во время карантина / 24tv.ua

      Карантин продолжается и возможно продлится и после 24 апреля. Но есть профессии, которые невозможно перенести домой. Среди них работники телевидения: журналисты, операторы, вся техническая команда. 24 канал продолжает ежедневно работать для вас.

      В условиях карантинных ограничений нам пришлось внести изменения в свою работу.

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      Мы используем маски, антисептики. А также сохраняем дистанцию с нашими спикерами. Теперь журналисты стоят не возле спикеров, а на расстоянии не менее 1,5 метров. Для этого мы держим микрофон на специальном креплении.

      Смотрите видео из-за кулис журналистской работы во время карантина:

      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Журналисты
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