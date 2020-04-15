Як працює 24 канал в умовах карантину: веселе відео

Як працює 24 канал під час карантину / 24tv.ua

Карантин триває і можливо триватиме й після 24 квітня. Але є професії, які не можливо перенести додому. Серед них працівники телебачення: журналісти, оператори, уся технічна команда. 24 канал продовжує щодня працювати для вас.