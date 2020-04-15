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      Як працює 24 канал в умовах карантину: веселе відео

      - Читать новость на русском
      Як працює 24 канал під час карантину / 24tv.ua

      Карантин триває і можливо триватиме й після 24 квітня. Але є професії, які не можливо перенести додому. Серед них працівники телебачення: журналісти, оператори, уся технічна команда. 24 канал продовжує щодня працювати для вас.

      В умовах карантинних обмежень нам довелося внести зміни у свою роботу.

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      Ми використовуємо маски, антисептики. А також зберігаємо дистанцію з нашими спікерами.Тепер журналісти стоять не біля спікерів, а на відстані не менше 1,5 метрів. Для цього ми тримаємо мікрофон на спеціальному кріпленні.

      Дивіться відео з-за куліс журналістської роботи в часи карантину:

      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Журналісти
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