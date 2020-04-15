Як працює 24 канал в умовах карантину: веселе відео
Карантин триває і можливо триватиме й після 24 квітня. Але є професії, які не можливо перенести додому. Серед них працівники телебачення: журналісти, оператори, уся технічна команда. 24 канал продовжує щодня працювати для вас.
В умовах карантинних обмежень нам довелося внести зміни у свою роботу.
Читайте також Чи продовжать карантин до травня: прогнози експертів
Ми використовуємо маски, антисептики. А також зберігаємо дистанцію з нашими спікерами.Тепер журналісти стоять не біля спікерів, а на відстані не менше 1,5 метрів. Для цього ми тримаємо мікрофон на спеціальному кріпленні.
Дивіться відео з-за куліс журналістської роботи в часи карантину:
Читайте також
-
Податкова нарахувала в Україні майже 1800 мільйонерівсьогодні , 01:00
-
Аліменти у період карантину: чи можна не платити взагалі або платити меншесьогодні , 05:38
-
Ціни на гречку, хліб і молоко держава начебто знову зібралася регулюватисьогодні , 04:23
-
Депутатка Єсенович закликала йти в храми, попри карантин: вона – вже у "Чистилищі"сьогодні , 00:17
-
Найсексуальніші фото Жозефін Скрівер, які встигли розбурхати мережу – 18+14 квітня , 23:22