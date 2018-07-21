Как работают служебные собаки: в полиции рассказали интересные детали

За полгода служебные собаки помогли украинским полицейским обнаружить около 35 килограммов взрывчатки и 57 килограммов наркотиков.

Об этом сообщила руководитель кинологической службы страны Светлана Коломиец, отмечается в сообщении пресс-службы полиции.

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Она добавила, что полицейские-кинологи со служебными собаками участвуют в раскрытии тяжких преступлений, мероприятиях по противодействию терроризму и обеспечению общественной безопасности. За шесть месяцев этого года кинологи выезжали на места происшествий более 12,7 тысяч раз.

Эффективное применение розыскных собак сразу после совершения правонарушений способствовало раскрытию 6 тысяч уголовных правонарушений. Также выявлено более 440 взрывных устройств, 34,5 кг взрывчатого вещества, более 100 единиц огнестрельного оружия и 27,8 тысяч патронов,

– сообщила Светлана Коломиец.

Отмечается, что кинологи приняли участие в проведении более 900 специальных операций по противодействию незаконному обороту наркотиков. В результате всего было выявлено 57,6 кг наркотических веществ.