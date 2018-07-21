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Як працюють службові собаки: у поліції розповіли цікаві деталі

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Як працюють службові собаки: у поліції розповіли цікаві деталі
/ Фото прес-служби поліції

За півроку службові собаки допомогли українським поліцейським виявити близько 35 кілограмів вибухівки та 57 кілограмів наркотиків.

Про це повідомила керівник кінологічної служби країни Світлана Коломієць, зазначається у повідомленні прес-служби поліції. 

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Вона додала, що поліцейські-кінологи зі службовими собаками беруть участь у розкритті тяжких злочинів, заходах із протидії тероризму та забезпечення публічної безпеки. За шість місяців цього року кінологи виїжджали на місця подій понад 12,7 тисяч разів.

Ефективне застосування розшукових собак одразу після скоєння правопорушень сприяло розкриттю 6 тисяч кримінальних правопорушень. Також виявлено більше 440 вибухових пристроїв, 34,5 кг вибухової речовини, понад 100 одиниць вогнепальної зброї та 27,8 тисяч набоїв,
– повідомила Світлана Коломієць.

Зазначається, що кінологи взяли участь у проведенні понад 900 спеціальних операцій з протидії незаконному обігу наркотиків. У результаті всього було виявлено 57,6 кг наркотичних речовин.

Теги: Новини України Поліція світ тварин
Джерело: 24 Канал
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