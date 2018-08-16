Как разбогател глава Высшего совета правосудия: потрясающие цифры

Глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк получил в августе 924 тысячи гривен заработной платы.

Об этом сообщает "Экспресс".

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Соответствующую информацию Бенедисюк отметил в декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

На счету главы Высшего совета правосудия держит 2 тысячи евро и 25 756 гривен. Ездит на автомобиле Volkswagen Touareg 2008 года выпуска. В его собственности 50% квартиры в Киеве площадью 97,34 квадратных метра, гараж 22,3 квадратных метра, земельные участки в Киеве и Счастливом Бориспольского района Киевской области, а также дом в Киеве площадью 245,4 квадратных метра стоимостью 1 миллион 327 тысячи гривен .

В 2018 году он уже получил 2 миллиона 767 тысяч гривен заработной платы. В 2017 году Бенедисюк получил 2 миллиона 905 тысяч гривен заработной платы. В домашнем распоряжении Бенедисюка 635 042 гривны, 15 тысяч долларов и 20 тысяч евро наличными.

Напомним, Высший совет правосудия переизбрала заслуженного юриста Украины Игоря Бенедисюка на должность Председателя ВРУ 30 мая 2017 года. Голоса за него отдали 17 членов этого Совета. Перед этим он с 9 июня 2015 года возглавлял Высший совет юстиции, а после его реорганизации начал осуществлять полномочия Председателя Высшего совета правосудия.