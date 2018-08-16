Як розбагатів голова Вищої ради правосуддя: приголомшливі цифри

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк отримав у серпні 924 тисячі гривень заробітної плати.

Про це інформує "Експрес".

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Відповідну інформацію Бенедисюк зазначив у декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

На рахунку голова Вищої ради правосуддя заощадив 2 тисячі євро та 25 756 гривень. Їздить на автомобілі Volkswagen Touareg 2008 року випуску. У його власносіт 50% квартири у Києві площею 97,34 квадратних метри, гараж 22,3 квадратних метри, земельні ділянки в Києві та Щасливому Бориспільського району Київської області, а також будинок у Києві площею 245,4 квадратних метри вартістю 1 мільйон 327 тисячі гривень.

У 2018 році він вже отримав 2 мільйони 767 тисяч гривень заробітної плати. У 2017 році Бенедисюк отримав 2 мільйони 905 тисяч гривень заробітної плати. У домашньому розпорядженні Бенедисюка 635 042 гривні, 15 тисяч доларів і 20 тисяч євро готівкою.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя переобрала заслуженого юриста України Ігоря Бенедисюка на посаду Голови ВРП 30 травня 2017 року. Голоси за нього віддали 17 членів цієї Ради. Перед цим він із 9 червня 2015 року очолював Вищу раду юстиції, а після її реорганізації почав здійснювати повноваження Голови Вищої ради правосуддя.