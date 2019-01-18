Как религиозной общине сменить приход: детали

17 января Верховная Рада приняла изменения в закон "О свободе совести и религиозных организаций", в котором прописаны механизмы перехода религиозных общин в другие приходы. Не обошлось без курьезов: представители "Оппозиционного блока" выступали против принятия законопроекта.

Одна церковь в селе Ворсовка на Житомирщине до сих пор стоит опечатана. Все потому, что прихожане и настоятель храма не пришли к согласию относительно смены прихода.

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На собрании верующие единогласно поддержали переход от Московского патриархата Православной Церкви Украины. Священник не согласился, поэтому прихожане не пустили его в храм. Такие ситуации возникают по всей Украине. Священники, которые верой и правдой служат кремлевскому патриарху Кириллу, саботируют решения прихожан о переходе к ПЦУ. Доходит до того, что зовут на помощь титушек.

Ведь в Законе "О свободе совести и религиозных организаций" не прописан алгоритм перехода приходов. Три года в Верховной Раде лежал законопроект об изменении религиозными общинами подчинения. Но на голосование поставили только 17 января. Голосов хватило лишь со второй попытки, наибольшее сопротивление оказывал "Оппозиционный блок".



Как голосовал "Опоблок" / Данные: официальный сайт Верховной Рады Украины

Впервые Новинский не привел в парламент группу поддержки из числа прихожан Московского патриархата, как то было ранее. Но, не выдержав натиска, вместе со всей фракцией вышел из сессионного зала во время голосования.

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Отныне верующие должны решить, сколько людей необходимо для кворума. А потом на общем собрании двумя третями голосов принять решение. Например, если религиозная община из тысячи людей решит, что для кворума необходимо более половины – 501 человек. То для принятия решения "за" должны проголосовать 334 ее члены.

После этого верующие регистрируют новый устав, сообщают о своем решении Министерство культуры или облгосадминистрацию, которые публикуют его на своем сайте. В то же время после регистрации церковь остается во владении новообразованной общины. Впрочем, меньшая часть несогласных также сможет пользоваться этим храмом.

Часть общины может заключить договор на пользование имуществом с собственником этого имущества или с пользователем. Это минимизирует то, что называется рейдерством,

– подчеркнул нардеп Виктор Еленский.

Нардепы уверены, что принятые изменения помогут общинам активнее переходить под протекторат Православной Церкви Украины. Сейчас почти 80 приходов Московского патриархата перешли к ПЦУ.

Какие механизмы перехода религиозных общин к другим приходам прописаны в Законе?Религиозная община на свое усмотрение принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением). Решения об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются на общем собрании религиозной общины. Если религиозная организация решает изменить подчиненность, она должна сообщить об этом в центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере религии.

Напомним, после того, как в Украине создали единую поместную церковь – Православную церковь Украины – и получили Томос, по всей территории государства религиозные общины начали активно переходить под юрисдикцию ПЦУ. Так, на сегодня к ПЦУ перешли около 70 приходов УПЦ Московского патриархата.