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      Как религиозной общине сменить приход: детали

      28 Читати новину українською

      17 января Верховная Рада приняла изменения в закон "О свободе совести и религиозных организаций", в котором прописаны механизмы перехода религиозных общин в другие приходы. Не обошлось без курьезов: представители "Оппозиционного блока" выступали против принятия законопроекта.

      Одна церковь в селе Ворсовка на Житомирщине до сих пор стоит опечатана. Все потому, что прихожане и настоятель храма не пришли к согласию относительно смены прихода.

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      На собрании верующие единогласно поддержали переход от Московского патриархата Православной Церкви Украины. Священник не согласился, поэтому прихожане не пустили его в храм. Такие ситуации возникают по всей Украине. Священники, которые верой и правдой служат кремлевскому патриарху Кириллу, саботируют решения прихожан о переходе к ПЦУ. Доходит до того, что зовут на помощь титушек.

      Ведь в Законе "О свободе совести и религиозных организаций" не прописан алгоритм перехода приходов. Три года в Верховной Раде лежал законопроект об изменении религиозными общинами подчинения. Но на голосование поставили только 17 января. Голосов хватило лишь со второй попытки, наибольшее сопротивление оказывал "Оппозиционный блок".

      Як голосував
      Как голосовал "Опоблок" / Данные: официальный сайт Верховной Рады Украины

      Впервые Новинский не привел в парламент группу поддержки из числа прихожан Московского патриархата, как то было ранее. Но, не выдержав натиска, вместе со всей фракцией вышел из сессионного зала во время голосования.

      Читайте также: Рада утвердила правила перехода религиозных общин к другим приходам

      Отныне верующие должны решить, сколько людей необходимо для кворума. А потом на общем собрании двумя третями голосов принять решение. Например, если религиозная община из тысячи людей решит, что для кворума необходимо более половины – 501 человек. То для принятия решения "за" должны проголосовать 334 ее члены.

      После этого верующие регистрируют новый устав, сообщают о своем решении Министерство культуры или облгосадминистрацию, которые публикуют его на своем сайте. В то же время после регистрации церковь остается во владении новообразованной общины. Впрочем, меньшая часть несогласных также сможет пользоваться этим храмом.

      Часть общины может заключить договор на пользование имуществом с собственником этого имущества или с пользователем. Это минимизирует то, что называется рейдерством,
      – подчеркнул нардеп Виктор Еленский.

      Нардепы уверены, что принятые изменения помогут общинам активнее переходить под протекторат Православной Церкви Украины. Сейчас почти 80 приходов Московского патриархата перешли к ПЦУ.

      Какие механизмы перехода религиозных общин к другим приходам прописаны в Законе?Религиозная община на свое усмотрение принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом (положением). Решения об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются на общем собрании религиозной общины. Если религиозная организация решает изменить подчиненность, она должна сообщить об этом в центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере религии.

      Напомним, после того, как в Украине создали единую поместную церковь – Православную церковь Украины – и получили Томос, по всей территории государства религиозные общины начали активно переходить под юрисдикцию ПЦУ. Так, на сегодня к ПЦУ перешли около 70 приходов УПЦ Московского патриархата.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Религия Оппозиционный блок Законодательство Православная церковь Украины УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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