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      Як релігійній громаді змінити парафію: деталі

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      17 січня Верховна Рада схвалила зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій", у якому прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій. Не обійшлося без курйозів: представники "Опозиційного блоку" виступали проти ухвалення законопроекту.

      Одна церква в селі Ворсівка на Житомирщині досі стоїть опечатана. Все тому, що парафіяни та настоятель храму не дійшли згоди щодо зміни парафії.

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      На зборах віряни одноголосно підтримали перехід від Московського патріархату до Православної Церкви України. Священик не погодився, тож парафіяни не пустили його до храму. Такі ситуації виникають по всій Україні. Священики, які вірою та правдою служать кремлівському патріарху Кірілу, саботують рішення парафіян про перехід до ПЦУ. Доходить до того, що кличуть на допомогу тітушок.

      Адже в Законі "Про свободу совісті та релігійні організації" не прописаний алгоритм переходу парафій. Три роки у Верховній Раді лежав законопроект про зміну релігійними громадами підпорядкування. Але на голосування поставили тільки 17 січня. Голосів вистачило лише з другої спроби, найбільший опір чинив "Опозиційний блок".

      Як голосував
      Як голосував "Опоблок" / Дані: офіційний сайт Верховної Ради України

      Вперше Новинський не привів під парламент групу підтримки з числа парафіян Московського патріархату, як то було раніше. Але, не витримавши натиску, разом із усією фракцією вийшов із сесійної зали під час голосування.

      Читайте також: Рада затвердила правила переходу релігійних громад до інших парафій

      Відтепер віряни мають вирішити, скільки людей необхідно для кворуму. А потім на загальних зборах двома третинами голосів ухвалити рішення. Наприклад, якщо релігійна громада з тисячі людей вирішить, що для кворуму необхідно більше половини – 501 людина. То для ухвалення рішення "за" мають проголосувати 334 її члени.

      Після цього віряни реєструють новий статут, повідомляють про своє рішення Міністерство культури або облдержадміністрацію, які публікують його на своєму сайті. Водночас після реєстрації церква залишається у володінні новоутвореної громади. Втім, менша частина незгодних також зможе користуватися цим храмом.

      Частина громади може укласти договір на користування майном з власником цього майна або з користувачем. Це мінімізує те, що називається рейдерством,
      – наголосив нардеп Віктор Єленський.

      Нардепи впевнені, що ухвалені зміни допоможуть громадам активніше переходити під протекторат Православної Церкви України. Наразі майже 80 парафій Московського патріархату перейшли до ПЦУ.

      Які механізми переходу релігійних громад до інших парафій прописані в Законі?Релігійна громада на власний розсуд приймає нових та виключає існуючих членів громади у порядку, встановленому її статутом (положенням). Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюють на загальних зборах релігійної громади. Якщо релігійна організація вирішує змінити підлеглість, вона повинна повідомити про це до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

      Нагадаємо, після того, як в Україні створили єдину помісну церкву – Православну церкву України – та отримали Томос, по всій території держави релігійні громади почали активно переходити під юрисдикцію ПЦУ. Так, на сьогодні до ПЦУ перейшли близько 70 парафій УПЦ Московського патріархату

      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Релігія УПЦ МП Православна церква України Верховна Рада Законодавство Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
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