Как результаты выборов повлияют на ход реформ в Украине

Как будут продвигаться уже запущенные в Украине реформы после второго тура выборов и возможно ли уменьшение финансовой помощи со стороны международных партнеров? Стоит ли волноваться по этому поводу – в материале 24 канала.

Что говорят в Евросоюзе?

Глава европейского дипломатического корпуса Федерика Могерини на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое состоялось в феврале, отмечала: Европейский союз ожидает, что внедрение программы реформ в Украине продолжится и в течение "избирательного" года, и в дальнейшем.

Для нас важны две вещи: полная преданность делу продолжения программы политических и экономических реформ. Какими бы ни были результаты выборов, Евросоюз будет продолжать сотрудничество с украинскими учреждениями и населением Украины,

– заверила Могерини.

Она добавила, что еще "многое предстоит сделать, прежде всего на пути борьбы с коррупцией, однако Украина 5 лет назад и нынешняя – это две разных страны".

Читайте также: Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты

В то же время западные медиа передают опасения европейских партнеров Украины о том, что следующий президент не сможет или просто не будет желать ускорять реформы, в которые они уже вложили деньги. При этом речь не идет о конкретной кандидатуре. По словам дипломатов, оба кандидата пока вызывают сомнения относительно того, как они будут бороться с коррупцией, насколько эффективно будут продолжать проведение реформ и будут ли способны удерживать поток помощи с Запада.

Однако дипломаты отметили, что, если в случае с Порошенко они могут представить, каким будет развитие ситуации, то по поводу Зеленского – не имеют никакого представления.

Изменится ли после выборов финансирование реформ со стороны международных партнеров?

Как пояснил в комментарии 24 каналу сопредседатель совета "Реанимационного пакета реформ" Тарас Шевченко, сразу после президентских выборов вряд ли следует ожидать изменений. Однако некоторые проекты могут быть поставлены "на заморозку" для того, чтобы понять, какова политика Украины, украинского правительства и самого президента. Каких именно реформ это будет касаться – пока невозможно спрогнозировать.

Если говорить о финансировании реформ, то следует отметить, что большинство международного финансирования идет не на общественные организации, как многие считают, а по сути на правительственные проекты, правительственные инициативы, или на экспертов, которые работают на правительство и на министерства. Очевидно, что изменения будут зависеть не только от президентских, но и от парламентских выборов, поскольку правительство у нас формируется после последних,

– пояснил эксперт.

Политический аналитик Дмитрий Купыра в свою очередь отмечает, что все финансирование реформ со стороны Европы будет зависеть и от результатов выборов 21 апреля – насколько влиятельным будет избранный украинцами президент.

Президент Порошенко является сверхвлиятельным, по-моему, он имел даже большую влиятельность, чем это предусмотрено законодательством. Это – нормально для ЕС. Европе более или менее подходили направления наших реформ. Единственное – они обращали внимание на скорость реформ и от этого калибровали количество денег, которые давали в поддержку Украины. И, я уверен, что могли бы дать еще больше, если бы деятельность власти в этом направлении была более эффективной,

– отметил Дмитрий Купыра.

Если говорить о том, что президентом может стать Владимир Зеленский, здесь, по словам эксперта, абсолютно все будет зависеть от того, насколько сильным будет его влияние. Международные партнеры будут смотреть, какие направления продвигает его команда и отвечают ли они их ожиданиям.

Читайте также: Зеленскому и Порошенко выгодны досрочные выборы парламента, – эксперт

Как выборы могут повлиять на скорость проведения реформ

По словам Дмитрия Купыры, последние два года Украина "приостановилась" в проведении реформ, и есть надежда, что после выборов, независимо от их результатов, этот процесс станет быстрее.

Как по мне, реформы не остановятся в Украине. Запрос на дальнейшие изменения в обществе есть. А ситуация с социологическими опросами и рейтингами в очередной раз демонстрирует: общество дальше нуждается в реформах. Если бы украинцы были довольны их проведением, то действующий президент имел бы большую поддержку,

– отметил эксперт.

В то же время Тарас Шевченко указывает, что после президентских выборов Украина войдет в достаточно турбулентный период изменений, которые могут быть абсолютно разносторонними: когда по одним позициям будем наблюдать "откат", а по другим – "продвижение". Причем пока взвесить, чего будет больше – "отката" или продвижения вперед – чрезвычайно сложно.

Скорее мы говорим о большей неопределенности и о рисках, там, где уже был достигнут определенный прогресс, ситуация будет остановлена ​​или возвращена обратно. Желаний реванша, в частности в тех местах, где были закрыты определенные коррупционные кормушки, очень много. Наверное, медицинская реформа является одним из ярких примеров, где возможности для коррупции очень уменьшились и, соответственно, есть большое количество недовольных людей, которые с радостью хотели бы "откатать" это назад,

– говорит эксперт.

Общественный сектор же сейчас больше волнуется о том, как не допустить этого "отката" реформ, чем с оптимизмом ожидает, какие новые перспективы нас ждут.