Как Россия может добиться признания аннексии Крыма благодаря действиям Трампа?

Россия в перспективе может воспользоваться прецедентом с признанием Трампом Голанских высот частью Израиля в качестве аргумента по аннексии Крыма. И в ООН некоторые страны могут поддержать Кремль.

Об этом 24 канала рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Для России признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами – дополнительный аргумент, чтобы требовать признания аннексии Крыма. Если американцам можно, то и России тоже. По принципу: не бойтесь признать аннексию Крыма. Все знают, какие страны в ООН голосуют в поддержку России (как правило, Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан – "24"),

– рассказывает Владимир Фесенко.

Эксперт напоминает: Кремль уже использовал аргумент Косово при оккупации Крыма и Донбасса. Впрочем, отмечает Фесенко, большой тенденции признания аннексии Крыма не будет. США и ЕС не признают оккупацию полуострова Россией.

Что такое Голанские высоты?Это спорная территория, расположенная между Израилем и Сирией. Обе страны считают эту территорию своей. На Голанских высотах живут примерно 40 тысяч человек. Половина из них – еврейского происхождения, другая – мусульмане. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра. Но во время "шестидневной войны" израильтяне взяли эту территорию под свой контроль. С тех пор силы Сирии и Израиля разделяет демилитаризованная линия.



В 1981 году парламент Израиля принял закон, которым провозгласил суверенитет страны над Голанскими высотами. Но международное сообщество, в том числе Сирия, не признала этого. В частности, Совет Безопасности ООН признал закон недействительным и не имеет международной юридической силы. Голанские высоты периодически подвергаются обстрелам со стороны Сирии, а Израиль наносит удары в ответ. Такой инцидент произошел в январе 2019 года.



25 марта президент США Дональд Трамп подписал Декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией – Голанскими высотами. Такое решение Трампа создало международный прецедент признания законности захвата части территории одного государства другим во время войны. В частности, для России это – аргумент в пользу требования признания Крыма российским. В МИД Украины сообщили, что в вопросе Голанских высот Украина руководствуется уставом ООН и решениями Совета Безопасности ООН. А решение Совбеза определяет Голанские высоты оккупированной Израилем территорией.