Украина считает Голанские высоты оккупированной Израилем территорией – МИД

В вопросе Голанских высот Украина руководствуется уставом ООН и решениями Совета Безопасности ООН. А решение Совбеза определяет Голанские высоты оккупированной Израилем территорией.

При этом Украина продолжает последовательно выступать за мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и учета законных интересов безопасности Израиля. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко.

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В Украине также обеспокоены эскалацией ситуации вокруг сектора Газа. Все из-за обстрела гражданского объекта на территории Израиля, который случился 25 марта.

Украина считает абсолютно неприемлемыми акты террора со стороны движения ХАМАС, направленные против Израиля. Это, прежде всего, ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность для мирных людей.

Украина также призвала как Израиль, так и Палестину к максимальной сдержанности, чтобы избежать масштабного вооруженного конфликта.

25 марта президент США Дональд Трамп подписал Декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией – Голанскими высотами. Такое решение Трампа создало международный прецедент признания законности захвата части территории одного государства другим во время войны. В частности, для России это – аргумент в пользу требования признания Крыму российским.

Что такое Голанские высоты?

Это спорная территория, расположенная между Израилем и Сирией. Обе страны считают эту территорию своей. На Голанских высотах живут примерно 40 тысяч человек. Половина из них – еврейского происхождения, другая – мусульмане. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра. Но во время "шестидневной войны" израильтяне взяли эту территорию под свой контроль. С тех пор силы Сирии и Израиля разделяет демилитаризованная линия.



В 1981 году парламент Израиля принял закон, которым провозгласил суверенитет страны над Голанскими высотами. Но международное сообщество, в том числе Сирия, не признала этого. В частности, Совет Безопасности ООН признал закон недействительным и таким, что не имеет международной юридической силы. Голанские высоты периодически подвершаются обстрелам со стороны Сирии, а Израиль наносит ответные удары. Такой инцидент произошел в январе 2019 года.

Что такое ХАМАС?

Палестинское исламское движение и политическая партия. После победы на выборах 2006 года удерживает власть в секторе Газа (за эту территорию ХАМАС воюет с Израилем). Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман" – одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.