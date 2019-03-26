Україна вважає Голанські висоти окупованою Ізраїлем територією, – МЗС

У питанні Голанських висот Україна керується статутом ООН та рішеннями Ради Безпеки ООН. А рішення Радбезу визначає Голанські висоти окупованою Ізраїлем територією.

При цьому Україна продовжує послідовно виступати за мирне врегулювання ситуації на Близькому Сході та врахування легітимних безпекових інтересів Ізраїлю. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

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В Україні також занепокоєні ескалацією ситуації довкола сектору Газа. Усе через обстріл цивільного об’єкта на території Ізраїлю, що відбувся 25 березня.

Україна вважає абсолютно неприйнятними акти терору з боку руху ХАМАС, спрямовані проти Ізраїлю. Це, насамперед, ракетні обстріли ізраїльської території, які несуть смертельну небезпеку життю мирних людей.

Україна також закликала як Ізраїль, так і Палестину до максимальної стриманості, щоб уникнути масштабного збройного конфлікту.

25 березня президент США Дональд Трамп підписав Декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над спірною територією – Голанськими висотами. Таке рішення Трампа створило міжнародний прецедент визнання законності захоплення частини території однієї держави іншою під час війни. Зокрема, для Росії це – аргумент на користь вимоги визнання Криму російським.

Що таке Голанські висоти? Це спірна територія, розташована між Ізраїлем та Сирією. Обидві країни вважають цю територію своєю. На Голанських висотах живуть приблизно 40 тисяч людей. Половина з них – єврейського походження, інша – мусульмани. До 1967 року Голанські висоти входили до складу сирійської провінції Кунейтра. Але під час "шестиденної війни" ізраїльтяни взяли цю територію під свій контроль. З того часу сили Сирії та Ізраїлю розділяє демілітаризована лінія.



У 1981 році парламент Ізраїлю ухвалив закон, яким проголосив суверенітет країни над Голанськими висотами. Але міжнародна спільнота, в тому числі Сирія, не визнала цього. Зокрема, Рада Безпеки ООН визнала закон недійсним та таким, що не має міжнародної юридичної сили. Голанські висоти періодично зазнають обстрілів зі сторони Сирії, а Ізраїль завдає ударів у відповідь. Такий інцидент трапився у січні 2019 року.

Що таке ХАМАС? Палестинський ісламський рух і політична партія. Після перемоги на виборах 2006 року утримує владу у смузі Гази (за цю територію ХАМАС воює з Ізраїлем). Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман" – однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.