Как Россия пытается повлиять на выборы президента в Украине: заявление Парубия

Россия уже пытается повлиять на результат президентских выборов в Украине, которые состоятся 31 марта. Кремль действует в своем враждебном стиле - использует кибератаки и информационные атаки.

Попытки РФ вмешаться в выборы происходят в различных сферах, отметил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время круглого стола "Эффективная реализация Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС".

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В 2019 году в Украине пройдут не только президентские, но и парламентская выборы. Поэтому, власть должна противостоять вызовам от РФ и обеспечить украинцам возможность свободного выбора.

Мы уже имеем ряд фактов, когда РФ пытается повлиять на результат украинского волеизъявления. Это происходит в разных сферах. От попытки через кибератаки повлиять на Украину, через информационные атаки,

– сказал Парубий.

Для защиты результата выборов президента Украины от России важна также поддержка партнеров из Европейского союза.

Как РФ вмешивается в выборы президента в Украине?

Активнее всего Москва пытается оказать информационную атаку на украинцев через экраны телевизоров. Кроме того, она использует информационную пропаганду, киберпровокации, попытается захватывать избирательные участки, финансово поддерживает кандидатов и будет пытаться привести к власти своего кандидата.