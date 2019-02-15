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      Как Россия пытается повлиять на выборы президента в Украине: заявление Парубия

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      Россия продолжает попытки повлиять на выборы президента в Украине
      Россия продолжает попытки повлиять на выборы президента в Украине / Фото из открытых источников

      Россия уже пытается повлиять на результат президентских выборов в Украине, которые состоятся 31 марта. Кремль действует в своем враждебном стиле - использует кибератаки и информационные атаки.

      Попытки РФ вмешаться в выборы происходят в различных сферах, отметил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время круглого стола "Эффективная реализация Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС".

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      В 2019 году в Украине пройдут не только президентские, но и парламентская выборы. Поэтому, власть должна противостоять вызовам от РФ и обеспечить украинцам возможность свободного выбора.

      Мы уже имеем ряд фактов, когда РФ пытается повлиять на результат украинского волеизъявления. Это происходит в разных сферах. От попытки через кибератаки повлиять на Украину, через информационные атаки,

      – сказал Парубий.

      Для защиты результата выборов президента Украины от России важна также поддержка партнеров из Европейского союза.

      Как РФ вмешивается в выборы президента в Украине?
      Активнее всего Москва пытается оказать информационную атаку на украинцев через экраны телевизоров. Кроме того, она использует информационную пропаганду, киберпровокации, попытается захватывать избирательные участки, финансово поддерживает кандидатов и будет пытаться привести к власти своего кандидата.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Выборы Президента 2019 Андрей Парубий Новости политики
      Источник: 24 Канал
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