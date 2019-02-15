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      Як Росія намагається вплинути на вибори президента в Україні: заява Парубія

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      Росія продовжує спроби вплинути на вибори президента в Україні
      Росія продовжує спроби вплинути на вибори президента в Україні / Фото з відкритих джерел

      Росія вже намагається вплинути на результат президентських виборів в Україні, які відбудуться 31 березня. Кремль діє у своєму ворожому стилі - використовує кібератаки та інформаційні атаки.

      Спроби РФ втрутитися у вибори відбуваються у різних сферах, зауважив голова Верховної ради Андрій Парубій під час круглого столу "Ефективна реалізація Угоди про Асоціацію України з ЄС".

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      У 2019 році в Україні пройдуть не лише президентські, а й парламетські вибори. Тому, влада має протистояти викликам від РФ та забезпечити українцям можливість вільного вибору.

      Ми вже маємо ряд фактів, коли РФ намагається вплинути на результат українського волевиявлення. Це відбувається у різних сферах. Від намагання через кібератаки вплинути на Україну, через інформаційні атаки,
      – сказав Парубій.

      Для захисту результату виборів президента України від Росії важливою є також підтримка партнерів з Європейського союзу.

      Як РФ втручається у вибори президента в Україні?Найактивніше Москва намагається чинити інформаційну атаку на українців через екрани телевізорів. Окрім того, вона використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, спробує захоплювати виборчі дільниці, фінансово підтримує кандидатів і буде намагатися привести до влади свого кандидата.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Президентські вибори 2019 Андрій Парубій Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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