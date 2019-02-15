Як Росія намагається вплинути на вибори президента в Україні: заява Парубія

Росія вже намагається вплинути на результат президентських виборів в Україні, які відбудуться 31 березня. Кремль діє у своєму ворожому стилі - використовує кібератаки та інформаційні атаки.

Спроби РФ втрутитися у вибори відбуваються у різних сферах, зауважив голова Верховної ради Андрій Парубій під час круглого столу "Ефективна реалізація Угоди про Асоціацію України з ЄС".

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У 2019 році в Україні пройдуть не лише президентські, а й парламетські вибори. Тому, влада має протистояти викликам від РФ та забезпечити українцям можливість вільного вибору.

Ми вже маємо ряд фактів, коли РФ намагається вплинути на результат українського волевиявлення. Це відбувається у різних сферах. Від намагання через кібератаки вплинути на Україну, через інформаційні атаки,

– сказав Парубій.

Для захисту результату виборів президента України від Росії важливою є також підтримка партнерів з Європейського союзу.

Як РФ втручається у вибори президента в Україні?Найактивніше Москва намагається чинити інформаційну атаку на українців через екрани телевізорів. Окрім того, вона використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, спробує захоплювати виборчі дільниці, фінансово підтримує кандидатів і буде намагатися привести до влади свого кандидата.