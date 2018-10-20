Как Россия вмешивается в американские выборы: известные детали

Россия вмешивается в выборы в Соединенных Штатах Америки через социальные сети. Российские хакеры пользуются механизмами, которые разработали стартапы в США.

Об этом сообщает Вloomberg.

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В частности, речь идет о стартапе IFTTT Inc., который создал возможность одновременного распространения одинаковых сообщений в нескольких соцсетях.

Данные, обнародованные на этой неделе руководством Twitter, показали, что сотни аккаунтов, предположительно, связанных с Россией, действовали через механизмы IFTTT Inc.,

– сообщает агентство.

Издание отмечает, что такие действия в основном происходили в 2017 году, а также в первой половине 2018 года. Они, вероятно, были нацелены на то, чтобы скрыть источник распространения сообщений, а именно – из России.

Также отмечается, что этот стартап, который базируется в Сан-Франциско, позволил людям соединять несколько приложений и потом автоматически размещать контент в нескольких соцсетях.

Напомним, ранее правительство США заявило, что Россия, Китай и Иран стремятся повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре. В Вашингтоне считают, что эти страны имеют целью использовать СМИ и социальные сети для продвижения дезинформации и рекламы с целью увеличения разногласий в американском обществе.