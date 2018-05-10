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Как российская власть давит на проукраинских активистов в оккупированном Крыму

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Только с начала этого года оккупанты в Крыму посадили и арестовали сотни проукраинских активистов. В первую очередь россияне преследуют крымских татар и украинских активистов, которые не признают российскую власть и всячески противостоят ей.

Обыски общественной организации "Крымская солидарность" нарушают права крымских татар и украинцев на оккупированном полуострове.

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Бойцы ФСБ и ОМОН с шевронами и униформе "беркута" частые гости у крымчан. Приходят к ним по любому поводу, обыскивают дома, а самых активных еще и задерживают.

Російська ФСБ проводить обшуки у кримських татар
Российская ФСБ проводит обыски у крымских татар

С начала 2018 года российские силовики провели два десятка обысков в квартирах татар и украинцев, почти четыре десятка незаконно арестовали. Но сейчас они отмечают, что арестованные находятся в Крымскотатарском ресурсном центре.

В основном все задержания происходят после проведенных обысков российскими силовиками. Они осуществляются в грубой манере, не смотря на отсутствие какого-либо нарушения или статьи российского законодательства,
– прокомментировал представитель Крымскотатарского ресурсного центра Эльвир Сапрман.

За первые три месяца этого года оккупационные суды вынесли приговоры десяткам активистов, назначив им штрафы на общую сумму в более чем триста тысяч рублей, а это примерно 140 тысяч гривен.

Работниками Госавтоинспекции зафиксировано 170 случаев нарушения прав справедливого суда, 149 из которых в отношении представителей коренного народа,
– сказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

Оплату штрафа крымчане превращают в акции протеста, платят мелочью. В Меджлисе убеждены, что такими действиями российская власть пытается запугать и подавить проукраинское сопротивление на полуострове.

К слову, 10 мая в селе Байдары вблизи Севастополя задержали Эрнеста и Энвера Сейтосмановых, которые активно поддерживали арестованных российской ФСБ крымских татар. Активисты считают это преследованием по религиозному признаку.

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма ФСБ арест
Источник: 24 Канал
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