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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як російська влада тисне на проукраїнських активістів в окупованому Криму

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Тільки від початку цього року окупанти в Криму ув'язнили та арештували сотні проукраїнських активістів. Найперше росіяни переслідують кримських татар та українських активістів, які не визнають російську владу і всіляко протистоять їй.

Обшуки громадської організації "Кримська солідарність" порушують права кримських татар та українців на окупованому півострові.

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Бійці ФСБ та ОМОН з шевронами та уніформі "беркуту" часті гості у кримчан. Приходять до них з будь-якого приводу, обшукують домівки, а найбільш активних ще й затримують.

Російська ФСБ проводить обшуки у кримських татар
Російська ФСБ проводить обшуки у кримських татар

З початку 2018 року російські силовики провели два десятки обшуків у помешканнях татар та українців, майже чотири десятки незаконно арештували. Але зараз вони зазначають, що арештовані знаходяться в Кримськотатарському ресурсному центрі.

В основному всі затримання відбуваються після проведених обшуків російськими силовиками. Вони здійснюються в грубій манері, не дивлячись на відсутність будь-якого порушення чи статті російського законодавства,
– прокоментував представник Кримськотатарського ресурсного центру Ельвір Сапрман.

За перші три місяці цього року окупаційні суди винесли вироки десяткам активістів, призначивши їм штрафи на загальну суму у більш як триста тисяч рублів, а це приблизно 140 тисяч гривень.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 170 випадків порушення прав справедливого суду, 149 з яких стосовно представників корінного народу,
– сказав член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

Оплату штрафу кримчани перетворюють на акції протесту, платять дріб'язком. У Меджлісі переконані, що такими діями російська влада намагається залякати та придушити проукраїнський опір на півострові.

До слова, 10 травня у селі Байдари поблизу Севастополя затримали Ернеста і Енвера Сейтосманових, які активно підтримували арештованих російською ФСБ кримських татар. Активісти вважають це переслідуванням за релігійною ознакою.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму ФСБ арешт
Джерело: 24 Канал
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