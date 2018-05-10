В Криму зчинили переполох серед кримських татар: двоє арештованих

В Криму знову провели арешти й обшуки у кримських татар. У селі Байдари поблизу Севастополя затримали Ернеста і Енвера Сейтосманових.

Про це йдеться на сторінці "Кримська солідарність" у Facebook.

Читайте також: Відкриття Керченського мосту: відома дата

Брати активно підтримували арештованих російською ФСБ кримських татар. Три роки тому у них уже проводили обшуки. Їх не затримали, натомість арештували чотирьох осіб у справі "Хізб ут-Тахрір". Серед них двоюрідний брат Нурі Примовав, ув'язнений в Росії за сфабрикованим звинуваченням в тероризмі. Кримські активісти вважають це переслідуванням за релігійною ознакою.

"Вони також є двоюрідними братами Нурі Примова, який відбуває термін за сфабрикованим звинуваченням в участі в терористичній організації", – зазначається у повідомленні.