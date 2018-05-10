В Крыму подняли переполох среди крымских татар: двое арестованных

В Крыму снова провели аресты и обыски у крымских татар. В селе Байдары вблизи Севастополя задержали Эрнеста и Энвера Сейтосмановых.

Об этом говорится на странице "Крымская солидарность" в Facebook.

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Братья активно поддерживали арестованных российской ФСБ крымских татар. Три года назад у них уже проводили обыски. Их задержали, зато арестовали четырех человек по делу "Хизб ут-Тахрир". Среди них двоюродный брат Нури Примовав, заключенный в России по сфабрикованному обвинению в терроризме. Крымские активисты считают это преследованием по религиозному признаку.

"Они также являются двоюродными братьями Нури Примова, который отбывает срок по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации", – отмечается в сообщении.