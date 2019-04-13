Как российские военные готовятся к вооруженному конфликту: фото и видео

Россия пригрозила военным конфликтом, если украинские суда еще раз проследуют к Керченскому проливу. Соответствующее обращение российские сенаторы приняли на заседании совета Федерации, документ напечатали в парламентской газете, а затем распространили российские СМИ.

К возможному военному конфликту Россия активно готовится в оккупированном Крыму. Меньше чем за месяц на аннексированном полуострове испытали системы противоракетной обороны, провели стрельбы на море и масштабные учения десантников, а также учения подразделений ФСБ.

Читайте также: Парубий озвучил коварный план Путина: Россия готовит детей в Крыму к войне против Украины

Российские силовики готовятся расстреливать нарушителей в Черном море – это легенда учений пограничных подразделений ФСБ. Мол, они должны остановить незаконный переход через Керченский пролив иностранных военных судов.

ФСБшники стреляли, высаживались на палубу воображаемого судна нарушителя с парашютами и брали его на абордаж. Тренировались российские военные вблизи мыса Опук на востоке Крыма.



Учения российских военных в Черном море

А это уже морские стрельбы у побережья Крыма. Россияне вывели на воду ракетные катера "Иванович" и R-60. Экипажи судов имитировали морской бой – стреляли противолодочными крылатыми ракетами "Москит": дальность их полета до двухсот пятидесяти километров.

Эти стрельбы – ответ России на учения НАТО в Черном море неподалеку Румынии, которые сейчас являются самыми крупными учениями Альянса в Восточной Европе.

Российские военные развернули и уже опробовали зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". По легенде, учились отражать ракетные удары противника. Условным противником были тактические бомбардировщики Су-24, подразделения комплексов "Триумф" должны были запеленговать самолеты и взять их на прицел.



Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф"

А еще российские военные провели масштабные тактические учения в Крыму. К ним привлекли десантно-штурмовые и артиллерийский полки. Участие в учениях приняли около полторы тысячи десантников.

"Все эти учения необходимы для того, чтобы защитить Крым и интересы России в Черном море", – заявил министр обороны России Шойгу. В то же время в генштабе Украины учения российских военных в аннексированном Крыму называли незаконными.

Полный выпуск программы "Крым. Реалии" смотрите в 18:00 на 24 канале.