Как российские военные готовятся к вооруженному конфликту: фото и видео
Россия пригрозила военным конфликтом, если украинские суда еще раз проследуют к Керченскому проливу. Соответствующее обращение российские сенаторы приняли на заседании совета Федерации, документ напечатали в парламентской газете, а затем распространили российские СМИ.
К возможному военному конфликту Россия активно готовится в оккупированном Крыму. Меньше чем за месяц на аннексированном полуострове испытали системы противоракетной обороны, провели стрельбы на море и масштабные учения десантников, а также учения подразделений ФСБ.
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Российские силовики готовятся расстреливать нарушителей в Черном море – это легенда учений пограничных подразделений ФСБ. Мол, они должны остановить незаконный переход через Керченский пролив иностранных военных судов.
ФСБшники стреляли, высаживались на палубу воображаемого судна нарушителя с парашютами и брали его на абордаж. Тренировались российские военные вблизи мыса Опук на востоке Крыма.
Учения российских военных в Черном море
А это уже морские стрельбы у побережья Крыма. Россияне вывели на воду ракетные катера "Иванович" и R-60. Экипажи судов имитировали морской бой – стреляли противолодочными крылатыми ракетами "Москит": дальность их полета до двухсот пятидесяти километров.
Эти стрельбы – ответ России на учения НАТО в Черном море неподалеку Румынии, которые сейчас являются самыми крупными учениями Альянса в Восточной Европе.
Российские военные развернули и уже опробовали зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". По легенде, учились отражать ракетные удары противника. Условным противником были тактические бомбардировщики Су-24, подразделения комплексов "Триумф" должны были запеленговать самолеты и взять их на прицел.
Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф"
А еще российские военные провели масштабные тактические учения в Крыму. К ним привлекли десантно-штурмовые и артиллерийский полки. Участие в учениях приняли около полторы тысячи десантников.
"Все эти учения необходимы для того, чтобы защитить Крым и интересы России в Черном море", – заявил министр обороны России Шойгу. В то же время в генштабе Украины учения российских военных в аннексированном Крыму называли незаконными.
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