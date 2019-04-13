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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Як російські військові готуються до збройного конфлікту: фото та відео

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      Росія пригрозила військовим конфліктом, якщо українські судна ще раз прямуватимуть до Керченської протоки. Відповідне звернення російські сенатори ухвалили на засіданні ради Федерації, документ надрукували у парламентській газеті, а потім поширили російські ЗМІ.

      До ймовірного військового конфлікту Росія активно готується в окупованому Криму. Менше ніж за місяць на анексованому півострові випробували системи протиракетної оборони, провели стрільби на морі та масштабні навчання десантників, а також тренування підрозділів ФСБ.

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      Російські силовики готуються розстрілювати порушників у Чорному морі – це легенда навчань прикордонних підрозділів ФСБ. Мовляв, вони повинні зупинити незаконний перехід через Керченську протоку іноземних військових суден.

      ФСБшники стріляли, висаджувалися на палубу уявного судна порушника з парашутами та забрали його на абордаж. Тренувалися російські військові поблизу мису Опук на сході Криму.

      Навчання російських військових у Чорному морі
      Навчання російських військових у Чорному морі

      А це вже морські стрільби поблизу узбережжя Криму. Росіяни вивели на воду ракетні катери "Іванович" та R-60. Екіпажі суден імітували морський бій – стріляли протичовновими крилатими ракетами "Москіт": дальність їхнього польоту до двохсот п'ятдесяти кілометрів.

      Ці стрільби – відповідь Росії на навчання НАТО в Чорному морі неподалік Румунії, які зараз є найбільшими навчаннями Альянсу у Східній Європі.

      Російські військові розгорнули та вже випробували зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф". За легендою, вчилися відбивати ракетні удари суперника. Умовним ворогом були тактичні бомбардувальники СУ-24, підрозділи комплексів "Тріумф" мали запеленгувати літаки та взяти їх на приціл.

      Зенітно-ракетний комплекс С-400
      Зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф"

      А ще російські військові провели масштабні тактичні навчання у Криму. До них залучили десантно-штурмові та артилерійський полки. Участь у навчаннях взяли близько півтори тисячі десантників.

      "Усі ці навчання необхідні для того, щоб захистити Крим та інтереси Росії в Чорному морі", – заявив міністр оборони Росії Шойгу. Натомість у генштабі України навчання російських військових в анексованому Криму називали незаконними.

      Повний випуск програми "Крим.Реалії" дивіться о 18:00 на 24 каналі.

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      Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: відео бою
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      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Зброя
      Джерело: 24 канал
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