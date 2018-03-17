Как российских рожениц в роддомах заставляют голосовать на выборах: видео

В воскресенье, 18 марта, в России происходят незаконные выборы президента. Чтобы получить высокую явку на выборах, участие в них в принудительном порядке заставляют различные слои населения.

Среди них - и роженицы, которые лежат в родильных домах. Их заставляют подписывать документы о том, что они будут голосовать, даже если они не хотят этого.

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