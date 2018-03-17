Как российских рожениц в роддомах заставляют голосовать на выборах: видео
В воскресенье, 18 марта, в России происходят незаконные выборы президента. Чтобы получить высокую явку на выборах, участие в них в принудительном порядке заставляют различные слои населения.
Среди них - и роженицы, которые лежат в родильных домах. Их заставляют подписывать документы о том, что они будут голосовать, даже если они не хотят этого.
Читайте также: Порошенко высказался относительно участия крымчан в выборах президента России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии