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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як російських породіль в пологових будинках змушують голосувати на виборах: відео

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Вибори у Росії
Вибори у Росії

У неділю, 18 березня, в Росії відбуваються незаконні вибори президента. Щоб отримати високу явку на виборах, участь в них в примусовому порядку змушують різні верстви населення.

Серед таких – і породіллі, які лежать у пологових будинках. Їх змушують підписувати документи про те, що вони будуть голосувати, навіть якщо вони не хочуть цього.

Читайте також: Порошенко висловився щодо участі кримчан у виборах президента Росії

Теги: Вибори в Росії 2018 Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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