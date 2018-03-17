Як російських породіль в пологових будинках змушують голосувати на виборах: відео
У неділю, 18 березня, в Росії відбуваються незаконні вибори президента. Щоб отримати високу явку на виборах, участь в них в примусовому порядку змушують різні верстви населення.
Серед таких – і породіллі, які лежать у пологових будинках. Їх змушують підписувати документи про те, що вони будуть голосувати, навіть якщо вони не хочуть цього.
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Джерело: 24 Канал
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