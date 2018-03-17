Як російських породіль в пологових будинках змушують голосувати на виборах: відео

У неділю, 18 березня, в Росії відбуваються незаконні вибори президента. Щоб отримати високу явку на виборах, участь в них в примусовому порядку змушують різні верстви населення.

Серед таких – і породіллі, які лежать у пологових будинках. Їх змушують підписувати документи про те, що вони будуть голосувати, навіть якщо вони не хочуть цього. Читайте також: Порошенко висловився щодо участі кримчан у виборах президента Росії