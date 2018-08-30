Как сейчас выглядит Донецкий аэропорт: жуткое видео с высоты
В сети показали снятое с высоты птичьего полета видео, на котором видны жуткие руины Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева. Его в ожесточенных боях защищали легендарные "киборги".
Панорамную съемку с беспилотника опубликовали на пропагандистском канале News-Front в Youtube.
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Донецкий аэропорт после 5 лет войны,
– говорится в подписи.
В комментариях к видео юзеры пишут, что когда аэропорт был "лучшим в Европе", съемка похожа на "жуткую картину", или же что это "типичная картина русккого мира".
Смотрите видео, как сейчас выглядит Донецкий аэропорт:
Напомним, ранее боец 79-й аэромобильной бригады, "киборг" Виталий Горкун показал архивное видео из старого терминала донецкого аэропорта. Кадры были сняты в ноябре 2014 года.
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