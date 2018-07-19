Страшные развалины: в сети появились неопубликованные ранее фото Донецкого аэропорта

В сети обнародовали неизвестные ранее фотографии разрушенного Донецкого аэропорта, который в ожесточенных боях защищали легендарные "киборги".

Соответствующие фото опубликовал "Украинский милитарный портал" на странице в Facebook.

Читайте также: Донецкий аэропорт: истории "киборгов", которые держались до последнего

"Донецкий аэропорт. Эти фото еще не публиковались в СМИ", – говорится в подписи к снимкам.

Так, на этих фото показаны конструкции полностью разрушенного аэропорта, остатки оборонительных заграждений, разбитая военная техника, растяжки, склад боеприпасов, а также расположенный вблизи здания храм.

Напомним, ранее боец 79-й аэромобильной бригады, "киборг" Виталий Горкун показал архивное видео из старого терминала донецкого аэропорта. Кадры были сняты в ноябре 2014 года.