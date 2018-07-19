16:36
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Страшні руїни: у мережі з'явилися неопубліковані раніше фото Донецького аеропорту

3026 Читать новость на русском

У мережі оприлюднили невідомі раніше світлини зруйнованого Донецького аеропорту, який у запеклих боях боронили легендарні "кіборги".

Відповідні фото опублікував "Український мілітарний портал" на сторінці в Facebook.

Читайте також: Донецький аеропорт: історії "кіборгів", які трималися до останнього

"Донецький аеропорт. Ці фото ще не публікувалися в ЗМІ", – йдеться у підписі до знімків.

Так, на цих фото показані конструкції повністю зруйнованого аеропорту, залишки оборонних загороджень, розбита військова техніка, розтяжки, склад боєприпасів, а також розташований поблизу будівлі храм.

Нагадаємо, раніше боєць 79-ї аеромобільної бригади, "кіборг" Віталій Горкун показав архівне відео зі старого терміналу донецького аеропорту. Кадри були зняті у листопаді 2014 року.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Фотоновини Донецький аеропорт
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як громадський транспорт Києва став дійною коровою для корупціонерів
сьогодні, 16:00 Як громадський транспорт Києва став дійною коровою для корупціонерів
Дмитро Гнап 126
Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
сьогодні, 15:01 Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
Богдан Яременко 344
Почему в стране отсутствует верховенство права, без которого невозможна успешная Украина
сьогодні, 14:00 Почему в стране отсутствует верховенство права, без которого невозможна успешная Украина
Сергій Фурса 270
История про то, как бабло опять победило добро
сьогодні, 12:01 История про то, как бабло опять победило добро
Аркадий Бабченко 1437
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентували офіційно: характеристики і фото
сьогодні, 11:19 Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентували офіційно: характеристики і фото
1358
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 сьогодні , 14:06
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Курс валют на 12 лютого: долар та євро продовжують втрачати у ціні
 12 лютого , 08:30
Прогноз погоди на 31 березня: в Україні потепліє, проте литимуть дощі
 31 березня , 09:10
Що приготувати на вечерю в мультиварці: рецепти смачних страв
сьогодні , 20:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук