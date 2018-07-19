Страшні руїни: у мережі з'явилися неопубліковані раніше фото Донецького аеропорту

У мережі оприлюднили невідомі раніше світлини зруйнованого Донецького аеропорту, який у запеклих боях боронили легендарні "кіборги".

Відповідні фото опублікував "Український мілітарний портал" на сторінці в Facebook.

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"Донецький аеропорт. Ці фото ще не публікувалися в ЗМІ", – йдеться у підписі до знімків.

Так, на цих фото показані конструкції повністю зруйнованого аеропорту, залишки оборонних загороджень, розбита військова техніка, розтяжки, склад боєприпасів, а також розташований поблизу будівлі храм.

Нагадаємо, раніше боєць 79-ї аеромобільної бригади, "кіборг" Віталій Горкун показав архівне відео зі старого терміналу донецького аеропорту. Кадри були зняті у листопаді 2014 року.