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      Как Сергей Жадан и ТНМК развлекали военных на передовой: фото и видео

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      Война на фронте – это не только постоянный риск для здоровья и жизни, это еще и огромное эмоциональное напряжение, которое часто бывает страшнее выстрела. Поэтому к украинским защитникам на передовую часто приезжают известные художники.

      Дом культуры в Попасной полностью заполняется людьми, когда с концертами приезжают украинские исполнители.

      Читайте также: "Если будет политическая воля – нас не остановишь": украинские бойцы на фронте каждую секунду готовы к бою

      Сергей Жадан со своей группой и ТНМК (Танок на майдане Конго) не впервые приехали на Донбасс, чтобы поддержать украинскую армию и местных жителей.

      Военные – наши соотечественники. У нас с ними одни паспорта, одна страна, одно общество и одни границы. Я сам из Луганщины – это моя малая Родина, и бои происходят на территории, которую я помню с детства,
      – рассказал писатель, музыкант Сергей Жадан.

      Кроме "Жадана и Собак" и ТНМК, приехали еще певцы Борис Севастьянов и поэт Артем Полежака.

      Жадан Жадан і собаки Війна на Донбасі
      "Жадан и Собаки" спели для украинских защитников

      Фоззи из "ТНМК" рассказал, что такой компанией на фронте уже не впервые.

      У нас есть традиция, кто-то 30 декабря идет в баню, а мы зимой ездим на Восток. Одной и той же компанией уже 6 год, пожалуй. И в этом году мы решили не нарушать традицию,
      – сказал музыкант Фоззи.

      Большинство военных на концерт прибывали с передовой.

      "Очень приятно, что к нам приезжают с концертами. Все плохое забываем, а все лучшее получаем на концертах", – отметил военнослужащий батальона "Донбасс-Украина" Сергей.

      ТНМК Фоззі українська музика Війна на Донбасі
      ТНМК уже 6 год приезжает на передовую с концертами

      На передовой артисты дадут несколько концертов. Вскоре планируют посетить Бахмут и Мариуполь. Художники убеждены, что только вместе, поддерживая друг друга мы можем выстоять в этой войне.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Сергей Жадан Новости культуры
      Источник: 24 Канал
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