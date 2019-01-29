Как Сергей Жадан и ТНМК развлекали военных на передовой: фото и видео

Война на фронте – это не только постоянный риск для здоровья и жизни, это еще и огромное эмоциональное напряжение, которое часто бывает страшнее выстрела. Поэтому к украинским защитникам на передовую часто приезжают известные художники.

Дом культуры в Попасной полностью заполняется людьми, когда с концертами приезжают украинские исполнители.

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Сергей Жадан со своей группой и ТНМК (Танок на майдане Конго) не впервые приехали на Донбасс, чтобы поддержать украинскую армию и местных жителей.

Военные – наши соотечественники. У нас с ними одни паспорта, одна страна, одно общество и одни границы. Я сам из Луганщины – это моя малая Родина, и бои происходят на территории, которую я помню с детства,

– рассказал писатель, музыкант Сергей Жадан.

Кроме "Жадана и Собак" и ТНМК, приехали еще певцы Борис Севастьянов и поэт Артем Полежака.



"Жадан и Собаки" спели для украинских защитников

Фоззи из "ТНМК" рассказал, что такой компанией на фронте уже не впервые.

У нас есть традиция, кто-то 30 декабря идет в баню, а мы зимой ездим на Восток. Одной и той же компанией уже 6 год, пожалуй. И в этом году мы решили не нарушать традицию,

– сказал музыкант Фоззи.

Большинство военных на концерт прибывали с передовой.

"Очень приятно, что к нам приезжают с концертами. Все плохое забываем, а все лучшее получаем на концертах", – отметил военнослужащий батальона "Донбасс-Украина" Сергей.



ТНМК уже 6 год приезжает на передовую с концертами

На передовой артисты дадут несколько концертов. Вскоре планируют посетить Бахмут и Мариуполь. Художники убеждены, что только вместе, поддерживая друг друга мы можем выстоять в этой войне.