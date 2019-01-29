Як Сергій Жадан і ТНМК розважали військових на передовій: фото та відео

Війна на фронті – це не тільки постійний ризик для здоров'я і життя, це ще й величезне емоційне напруження, яке часто буває страшнішим за постріли. Тому до українських захисників на передову часто приїжджають відомі митці.

Будинок культури в Попасній повністю заповнюється людьми, коли з концертами приїжджають українські виконавці.

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Сергій Жадан із своїм гуртом та ТНМК (Танок на майдані Конґо) не вперше приїхали на Донбас, аби підтримати українську армію та місцевих жителів.

Військові – наші співвітчизники. У нас з ними одні паспорти, одна країна, одне суспільство і одні кордони. Я сам з Луганщини – це моя мала Батьківщина, і бої відбуваються на території, яку я пам'ятаю з дитинства,

– розповів письменник, музикант Сергій Жадан.

Окрім "Жадана і Собак" і ТНМК, приїхали ще співаки Борис Севастьянов та поет Артем Полежака.



"Жадан і Собаки" заспівали для українських захисників

Фоззі з ТНМК розповів, що такою компанією на фронті вже не вперше.

У нас є традиція, дехто 30 грудня йде в баню, а ми взимку їздимо на Схід. Однією і тією самою компанією уже 6 рік, мабуть. І цього року ми вирішили не порушувати традицію,

– сказав музикант Фоззі.

Більшість військових на концерт прибували з передової.

"Дуже приємно, що до нас приїжджають з концертами. Все погане забуваємо, а все найкраще отримуємо на концертах", – зазначив військовослужбовець батальйону "Донбас-Україна" Сергій.



ТНМК вже 6 рік приїжджає на передову з концертами

На передовій артисти дадуть декілька концертів. Невдовзі планують відвідати Бахмут і Маріуполі. Митці переконані, що тільки разом, підтримуючи один одного ми можемо вистояти у цій війні.