Как Севастополь превращается в город-свалку: шокирующие фото
В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – крымские активисты сообщили, что крымский Севастополь постепенно превращается в свалку. Они фиксируют сотни незаконных свалок, а все окрестности завалены мусором.
Также в выпуске:
Украинские паспорта для крымчан.
Ведущий: журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
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