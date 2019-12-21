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      Как Севастополь превращается в город-свалку: шокирующие фото

      Крым.Реалии 27 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – крымские активисты сообщили, что крымский Севастополь постепенно превращается в свалку. Они фиксируют сотни незаконных свалок, а все окрестности завалены мусором.

      Также в выпуске:

      Как защищен Юг Украины.

      Украинские паспорта для крымчан.

      Ведущий: журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Спорта Крым.Реалии
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