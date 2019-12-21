Как защищен Юг Украины: с какой техникой украинские пограничники противостоят агрессии РФ
Пограничники отметили, что граница на Херсонщине, которая проходит в 40 километрах от оккупированного Крыма, на замке. Однако ранее морпехи заявили, что в границе дыра, а Черноморское побережье охраняют "полтора пограничника". Действительно ли это так – читайте дальше.
Журналисты программы "Крым.Реалии" проверили сколько на самом деле пограничников защищают украинские территории, чем они вооружены и как служат.
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Сколько военнослужащих охраняют границу
Пограничная застава "Скадовск" находится на довольно угрожающем направлении, ведь от крайней точки – острова Джирилгач – до оккупированного Крыма только 40 километров.
Пограничная застава "Скадовск"
В случае возникновения нестандартных ситуаций, или агрессии со стороны РФ, это подразделение может принять меры самостоятельно, а также во взаимодействии ВСУ и СБУ,
– сказал руководитель пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.
Однако украинские морпехи называют это место "дырой в границе". Говорят, что пограничников там мало.
В городе Скадовск большая дыра в границе. Войск здесь почти нет. Как говорится, полтора пограничника, которые ничего не сделают,
– заявил морпех "Скиф".
Однако в Госпогранслужбе подчеркнули, что людей достаточно. На заставе "Скадовск" служат максимум 200 человек. Они охраняют полосу Черноморского побережья в 280 километров. Из расчетов понятно, что на один километр приходится полтора пограничника.
На заставе "Скадовск" служат максимум 200 человек
Какая техника есть у украинских пограничников
С наблюдательного пункта "Скадовск" можно зафиксировать российских военных в Крыму. Их перемещение фиксирует радиолокационная станция "Наяда 5". За Джарелгацким заливом и за акваторией Черного моря, откуда могут угрожать российские военные, следят ночью. В этом пограничникам помогает прожектор "Б-200".
Пограничникам помогает прожектор "Б-200"
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