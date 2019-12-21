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      Как защищен Юг Украины: с какой техникой украинские пограничники противостоят агрессии РФ

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      Пограничники отметили, что граница на Херсонщине, которая проходит в 40 километрах от оккупированного Крыма, на замке. Однако ранее морпехи заявили, что в границе дыра, а Черноморское побережье охраняют "полтора пограничника". Действительно ли это так – читайте дальше.

      Журналисты программы "Крым.Реалии" проверили сколько на самом деле пограничников защищают украинские территории, чем они вооружены и как служат.

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      Сколько военнослужащих охраняют границу

      Пограничная застава "Скадовск" находится на довольно угрожающем направлении, ведь от крайней точки – острова Джирилгач – до оккупированного Крыма только 40 километров.

      Пограничная застава "Скадовск"

      В случае возникновения нестандартных ситуаций, или агрессии со стороны РФ, это подразделение может принять меры самостоятельно, а также во взаимодействии ВСУ и СБУ,
      – сказал руководитель пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

      Однако украинские морпехи называют это место "дырой в границе". Говорят, что пограничников там мало.

      В городе Скадовск большая дыра в границе. Войск здесь почти нет. Как говорится, полтора пограничника, которые ничего не сделают,
      – заявил морпех "Скиф".

      Однако в Госпогранслужбе подчеркнули, что людей достаточно. На заставе "Скадовск" служат максимум 200 человек. Они охраняют полосу Черноморского побережья в 280 километров. Из расчетов понятно, что на один километр приходится полтора пограничника.


      На заставе "Скадовск" служат максимум 200 человек

      Какая техника есть у украинских пограничников

      С наблюдательного пункта "Скадовск" можно зафиксировать российских военных в Крыму. Их перемещение фиксирует радиолокационная станция "Наяда 5". За Джарелгацким заливом и за акваторией Черного моря, откуда могут угрожать российские военные, следят ночью. В этом пограничникам помогает прожектор "Б-200".

      Пограничникам помогает прожектор "Б-200"

      Полный выпуск программы "Крим.Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:30. Не пропустите!

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Госпогранслужба СБУ
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