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      Як захищений Південь України: з якою технікою українські прикордонники протистоять агресії РФ

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      Прикордонники зазначили, що кордон на Херсонщині, який проходить за 40 кілометрів від окупованого Криму, на замку. Однак раніше морпіхи заявили, що у кордоні діра, а Чорноморське узбережжя охороняють "півтора прикордонника". Чи справді це так – читайте далі.

      Журналісти програми "Крим.Реалії" перевірили скільки насправді прикордонників боронять українські території, чим вони озброєні та як служать.

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      Скільки військових охороняють кордон

      Прикордонна застава "Скадовськ" перебуває на доволі загрозливому напрямку, адже від крайньої точки – острова Джирилгач – до окупованого Криму лише 40 кілометрів. 


      Прикордонна застава "Скадовськ"

      У разі виникнення нестандартних ситуацій, чи агресії з боку РФ, цей підрозділ може прийняти міри самостійно, а також у взаємодії ЗСУ та СБУ,
      – сказав керівник прес-служби Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов. 

      Однак українські морпіхи називають цю місцину "дірою у кордоні". Кажуть, що прикордонників там замало. 

      У місті Скадовськ є велика діра у кордоні. Військ тут майже немає. Як кажуть, півтора прикордонника, які нічого не вдіють,
      – заявив морпіх "Скіф". 

      Натомість у Держприкордонслужбі наголосили, що людей достатньо. На заставі "Скадовськ" служать максимум 200 осіб. Вони охороняють смугу Чорноморського узбережжя у 280 кілометрів. З розрахунків зрозуміло, що на один кілометр припадає півтора прикордонника. 


      На заставі "Скадовськ" служать максимум 200 осіб

      Якою технікою володіють українські прикордонники

      Зі спостережного пункту "Скадовськ" можна зафіксувати російських військових у Криму. Їхнє переміщення фіксує радіолокаційна станція "Наяда 5". За Джарелгацькою затокою й за акваторією Чорного моря, звідки можуть загрожувати російські військові, стежать уночі. У цьому прикордонникам допомагає прожектор "Б-200".


      Прикордонникам допомагає прожектор "Б-200"

      Повний випуск програми "Крим.Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 18:30. Не пропустіть!

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму СБУ Держприкордонслужба
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