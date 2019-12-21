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      Як Севастополь перетворюється на місто-смітник: шокуючі фото

      Крим.Реалії 222 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – кримські активісти повідомили, що кримський Севастополь поступово перетворюється на смітник. Вони фіксують сотні незаконних звалищ, а усі околиці завалені сміттям.

      Також у випуску:

      Як захищений Південь України.

      Українські паспорти для кримчан.

      Ведучий: журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини України Новини Спорту Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Крим.Реалії
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