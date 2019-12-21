Як Севастополь перетворюється на місто-смітник: шокуючі фото

У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – кримські активісти повідомили, що кримський Севастополь поступово перетворюється на смітник. Вони фіксують сотні незаконних звалищ, а усі околиці завалені сміттям.

Також у випуску: Як захищений Південь України. Українські паспорти для кримчан. Ведучий: журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.