Як Севастополь перетворюється на місто-смітник: шокуючі фото
У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – кримські активісти повідомили, що кримський Севастополь поступово перетворюється на смітник. Вони фіксують сотні незаконних звалищ, а усі околиці завалені сміттям.
Також у випуску:
Українські паспорти для кримчан.
Ведучий: журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
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