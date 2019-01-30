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      Как следует вести переговоры с Россией: версия Бессмертного

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      Свой вариант, как должна действовать украинская власть для решения проблемы одного из главных общественных запросов – войны на Донбассе – в прямом эфире 24 канала рассказал кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный.

      План реинтеграции. Политик подчеркнул, что именно он впервые предложил именно такую формулировку. И озвучил перечень шагов, необходимых для решения проблемы войны на Донбассе.

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      Необходимыми шагами Бессмертный назвал:

      • развитие армии;
      • диалог с жителями Донбасса и Крыма;
      • диалог с Россией.

      И отдельно добавил, что ее, Россию, "надо сдерживать и выдернуть оттуда людей, которых удерживают в плену".

      Безсмертний

      Роман Бессмертный настаивает на необходимости двустороннего диалога с Россией

      Диалог с Россией. Бессмертный отметил, что Украине нужно перейти к формату двустороннего диалога с Россией. При этом уполномоченные представители должны иметь компетенцию на принятие решений. "То, что сегодня происходит – это волонтерское движение на дипломатической ниве", – заявил кандидат в президенты.

      Кто такой Роман Бессмертный?
      Украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины. В 2005-м занимал должность вице-премьер-министра Украины. В 2006-2007 и 2009-2010 годах был председателем исполкома "Нашей Украины", а в 2010-2011 годах – послом Украины в Беларуси. Также был представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, однако в апреле 2016 объявил о своем выходе из переговоров. 30 января 2019 года Роман Бессмертный подал документы в ЦИК, чтобы баллотироваться на президентских выборах.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Роман Бессмертный Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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