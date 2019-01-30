Як слід вести переговори з Росією: версія Безсмертного

Свій варіант, як повинна діяти українська влада щодо розв'язання проблеми одного з найголовніших суспільних запитів – війни на Донбасі – у прямому ефірі 24 каналу розповів кандидат у президенти України Роман Безсмертний.

План реінтеграції. Політик наголосив, що саме він вперше запропонував саме таке формулювання. І озвучив перелік кроків, необхідних для розв'язання проблеми війни на Донбас.

Пропозиції кандидатів у президенти, як подолати корупцію в Україні – читайте у матеріалі 24 каналу

Необхідними кроками Безсмертний назвав:

• розбудову армії;

• діалог з мешканцями Донбасу і Криму;

• діалог з Росією.

І окремо додав, що її, Росію, "треба стримувати і висмикнути звідти людей, яких утримують в полоні".



Роман Безсмертний наполягає на необхідності двостороннього діалогу з Росією

Діалог з Росією. Безсмертний зазначив, що Україні потрібно перейти до формату двостороннього діалогу з Росією. При цьому уповноважені представники повинні мати компетенцію на прийняття рішень. "Те, що сьогодні відбувається – це волонтерський рух на дипломатичній ниві", – заявив кандидат у президенти.

Хто такий Роман Безсмертний?Український політик, державний діяч, дипломат, один з авторів Конституції України. У 2005-у обіймав посаду віце-прем'єр-міністра України. У 2006-2007 та 2009-2010 роках був головою виконкому "Нашої України", а у 2010-2011 роках – послом України у Білорусі. Також був представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, проте у квітні 2016 оголосив про свій вихід з переговорів. 30 січня 2019 року Роман Безсмертний подав документи до ЦВК, щоб балотуватися на президентських виборах.