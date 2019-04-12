Как социальные сети сделали из Зеленского лидера

О том, как цифровые технологии и социальные сети повлияли на результаты первого тура президентских выборов – в прямом эфире 24 канала рассказал журналист Иван Версюк.

– Эта президентская кампания отличалась от других. Оба кандидата активно используют цифровые технологии. В первую очередь, это социальные сети. И Владимир Зеленский в них гораздо успешнее, потому что активнее взаимодействует с аудиторией.

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– Аудитория Зеленского у него молодая, поэтому ее больше всего в Instagram. Поэтому он сделал на это ставку, его страница была раскручена еще до того, как он стал кандидатом на пост президента. В бюджете его кампании расходы на социальные сети – это лишь 5% от основной суммы. Телевизор - это более 50%.

–Порошенко же "проспал" социальные сети. Он пытается догнать Зеленского в цифровой гонке. Киношные видео и заигрывания с аудиторией – это стихия шоумена. Порошенко трудно быть столь же интересным. Зеленский работал с аудиторией, которая лайкала других кандидатов. Порошенко же только со своей и не увеличивал электорат.



Кандидат в президенты Владимир Зеленский

– Для каждой отдельной области команда Зеленского определяла свои посты. Для Львова они были более патриотичны, для Востока – более прагматичны, для Юга и Центра-более откровенны. Это сложная работа, потому что с аудиторией нужно заигрывать и работать.

– Барак Обама и Дональд Трамп также работали с социальными сетями. Ведущие технологи видят эти технологии, применяют их. Главное – что это не дорого.

– Команда Порошенко в отчаянии, когда смотрит на рейтинги, поэтому они прибегают к радикальным методам. Они стараются максимально ввести Зеленского в негативный контекст. Зеленского есть за что критиковать, но мы видим критику не за содержания, а за формы.

Какие результаты первого тура выборов?

По итогам голосования в первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский, набрав, 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% голосов. 7 апреля ЦИК обработала все протоколы с мокрыми печатями и назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля 2019 года. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.