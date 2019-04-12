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      Як соціальні мережі зробили із Зеленського лідера

      Актуальне інтерв'ю 298 Читать новость на русском

      Про те як цифрові технології та соціальні мережі вплинули на результати першого туру президентських виборів – у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст Іван Версюк.

      – Ця президентська кампанія відрізнялася від інших. Обидва кандидати активно використовують цифрові технології. В першу чергу, це соціальні мережі. І Володимир Зеленський у них набагато успішніший, бо активніше взаємодіє з аудиторією.

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      – Аудиторія Зеленського у нього молода, тому її найбільше в Instagram. Тому він зробив на це ставку, його сторінка була розкручена ще до того, як він став кандидатом на пост президента. У бюджеті його кампанії видатки на соціальні мережі – це лише 5% від основної суми. Телевізор – це більше 50%.

      –Порошенко ж "проспав" соціальні мережі. Він намагається догнати Зеленського у цифровій гонці. Кіношні відео та загравання з аудиторією – це стихія шоумена. Порошенку важко бути настільки ж цікавим. Зеленський працював з аудиторією, яка лайкала інших кандидатів. Порошенко ж лише зі своєю і не збільшував електорат. 

      зеленський
      Кандидат у президенти Володимир Зеленський

      – Для кожного окремої області команда Зеленського визначала свої пости. Для Львова вони були більш патріотичні, для Сходу – більш прагматичні, для Півдня та Центру – більш відверті. Це складна робота, бо з аудиторією потрібно загравати та працювати.

      – Барак Обама та Дональд Трамп також працювали з соціальними мережами. Провідні технологи бачать ці технології, застосовують їх. Головне – що це не дорого.

      – Команда Порошенка у відчаї, коли дивиться на рейтинги, тому вони вдаються до радикальних методів. Вони намагаються максимально ввести Зеленського у негативний контекст. Зеленського є за, що критикувати, але ми бачимо критику не за зміст, а за форму.

      Які результати першого туру виборів?За підсумками голосування у першому турі президентських виборів в Україні переміг Володимир Зеленський, набравши, 30,24% голосів виборців. Друге місце зайняв чинний глава держави Петро Порошенко. За нього проголосували 15,95% голосів. 7 квітня ЦВК опрацювала всі протоколи з мокрими печатками і призначила другий тур президентських виборів на 21 квітня 2019 року. У ньому візьмуть участь Петро Порошенко і Володимир Зеленський.

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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