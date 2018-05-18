Как советник Трампа помешал американскому президенту получить Нобелевскую премию мира

На этой неделе в международных отношениях произошло очень странное событие, для которого у меня нет разумного объяснения. Речь идет о встречи двух самых экзотических из ныне действующих мировых лидеров – президента США Дональда Трампа и северокорейского генсека Ким Чен Ына, – которая была запланирована на 12 июня в Сингапуре.

На этой встрече они собирались обсудить пути установления прочного мира на Корейском полуострове и возможность полной нормализации отношений.

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Дональд Трамп настолько уверился в успехе этого предприятия, что последние несколько недель открытым текстом требовал от мирового сообщества наградить себя любимого Нобелевской премией мира.

В своих публичных выступлениях Трамп красочно расписывал, какой он сильный лидер и замечательный переговорщик. Смысл речей там такой: дескать, сначала он заставил Ким Чен Ына пойти на переговоры, а потом и добился от него ядерного разоружения.



Дональд Трамп

Президент США заметно раздувался от гордости за это свое достижение, забывая об одной маленькой детали – в реальности переговоров с Ким Чен Ынм пока еще не было! Через месяц они должны состояться.

Северокорейцы на все это смотрели с подозрением, но не возражали. Но в последние дни все изменилось, и запланированная встреча оказалась под угрозой срыва. А виноват в этом новый советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. А точнее – его длинный язык.

Обычно во время конструктивных мирных переговоров люди не обещают поймать своего партнера, пытать его, изнасиловать черенком от лопаты, а потом пристрелить и закопать в неизвестном месте. Болтон же пообещал лидеру КНДР сделать с ним именно это.

Выступая в одном телеэфиров, советник Трампа по национальной безопасности сказал, что ядерное разоружение Северной Кореи будет идти по ливийскому сценарию.

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Для тех, кто забыл, что это означает, напомню.

В начале 2000-х годов США уговорили ливийского диктатора Муаммара Каддафи отказаться от создания ядерной бомбы. Тот в американские гарантии безопасности поверил, свою атомную программу закрыл. Молодец, конечно, но! Спустя несколько лет с ним произошло все вышеописанное. С помощью США его поймали, изнасиловали, убили и закопали. Теперь Болтон совершенно открыто предлагает все то же самое Ким Чен Ыну.

Он даже уточнил, что КНДР должна отдать все уже сделанные бомбы, разобрать их и передать США. Более того, все северокрейские заводы по производству обогащенного урана и плутония, а также мощности для строительства ракет должны быть демонтированы.

Северная Корея – ужасная страна. Ее лидеров можно совершенно справедливо обвинить в очень многих грехах. Но вот клиническими идиотами они точно не являются.

МИД КНДР выпустил заявление, в котором назвал слова Болтона "описанием зловещего плана превращения нашей славной страны в Ливию или Ирак, разваленные после вмешательства извне". Ну и логичный северокорейский вывод: "Поскольку США хотят загнать нас в угол, требуя одностороннего отказа от ядерного оружия, нас такой диалог больше не интересует". В общем, они отказались и от диалога с США, и от встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.



Ким Чен Ын

Для американского президента такой поворот событий крайне неприятен. Он-то уже всем рассказал о выдающейся дипломатической победе! Он свою нобелевскую речь уже пишет, а тут такая подстава... Обидно же.

Журналисты бросились за комментариями по всей этой ситуации к Саре Сандерс – пресс-секретарке Белого дома. Сандерс, видимо, хотелось сказать, что Джон Болтон – просто козел, который всякую чушь мелет. Но она была вынуждена оставаться дипломатичной. Поэтому сказала, что мнение Болтона – это лишь его мнение. А президент же хочет использовать не ливийский план, а "план Трампа" (что бы это ни значило).

Но на всякий случай она соврала, что и отказ северокорейцев от переговоров не станет большой трагедией для ее начальника-президента. Конечно, станет. Это как у ребенка отобрать подарки на Новый год и Рождество. По моим данным, дети в такой ситуации готовы на любое, даже самое гнусное уголовное преступление, лишь бы вернуть свои игрушки и сладости.

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Вот и тут есть серьезная опасность. Трампа в США постоянно называют 10-летним мальчиком в теле старика. Поэтому там многие считают, что срыв саммита в Сингапуре грозит двумя весьма неприятными сценариями.

Первый. Трамп во что бы то ни стало решит подписать с Кимом соглашение о нормализации отношений и сдаст Северной Корее давние и стратегические интересы своей страны. Просто лишь бы показать согражданам, что он умеет заключать сделки и вести переговоры. Такой исход был бы крайне опасным для системы региональной безопасности, поскольку, как минимум, позволил бы Северной Корее обладать ядерным оружием.

Второй не менее мрачный сценарий. Трамп смертельно обидится на Ким Чен Ына за отказ от переговоров. И объявит, что раз уж северные корейцы по-хорошему не хотят отказаться от ядерного оружия, то придется сделать это по-плохому. Ну и начнет их бомбить. А это – ядерная война со всеми неприятными последствиями.



Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Как именно развернется сейчас ситуация, мы, видимо, узнает уже ближе к июню. Либо КНДР и США возобновят переговоры, либо начнут ускоренно готовиться к войне.

Ну и последнее, что я хотел бы отметить во всей этой истории: переговоры в Сингапуре, которые станут (или не станут) поворотным этапом во всей этой истории, намечены на 12 июня – главный российский национальный праздник – День России. Мне кажется, что в этом факте есть какой-то мрачный и темный символизм. Хотя, может быть, я просто нагнетаю!