Агент Кремля или сумасшедший: почему Трамп объявил экономическую войну Европе

Главной общемировой темой этого года, я думаю, будет выход США из ядерной сделки с Ираном. Этим своим решением Дональд Трамп, можно сказать, разбудил дракона мировой политики. Этот дракон еще не начал сжигать все вокруг, пока он только ворочается. Но даже эти первые движения выглядят довольно страшно.

Внутри темы разрыва этого соглашения есть несколько подсюжетов. Один из самых интересных – это влияние всей этой истории на отношения США и Евросоюза. Вот там сейчас все очень сложно. В 2015 году заключение ядерной сделки с Ираном и открытие рынка этой страны распахнуло перед европейцами невероятные возможности для заработка.

Читайте також: Что скрывают Путин, Трамп и Нетаньяху: как политики ведут мир к энергетическому кризису

Под международными санкциями Тегерану было несладко: ему отчаянно нужны были машины, оборудование, технологии, инвестиции и, конечно, рынки сбыта для нефти. Европейцы все это предоставили, начав зарабатывать миллиарды долларов.

Караваны танкеров с иранской нефтью пошли в Европу. За ними должен был последовать и сжиженный газ: французский энергетический гигант Total заключил пятимиллиардную сделку на его добычу в Иране.

Немецкие автомобильные компании возобновили экспорт своих автомобилей на бездонный иранский рынок, где из-за санкций хорошая новая машина – большая редкость. А европейский авиаконцерн Airbus начал поставлять туда свои замечательные самолеты.

Важно отметить, что для своих компаний американцы санкции все-таки оставили. Поэтому те могли лишь облизываться, глядя на то, как европейские конкуренты набивают себе карманы иранскими нефтедолларами.

Но Трамп отменил этот фестиваль обогащения и миролюбия. По его плану, от сотрудничества с Ираном сейчас должны отказаться не только американские, но и все иностранные компании, включая европейские. Против тех, кто откажется подчиниться, будут введены американские санкции.

Им запретят работать в США и пользоваться услугами американской финансовой системы. Проще говоря, отберут у них право пользоваться долларами – главной мировой валютой, в которой идет почти вся торговля на нашей планете. Это – очень серьезная угроза. Мало кто осмелится пойти наперекор ей.

По сути, США сказали: "Выбирайте, либо торговля с Ираном, либо с нами". То и другое невозможно. Европейцам, конечно, такой подход вообще не по душе. Они считают (и, в общем, правильно), что американцы выкручивают им руки и лишают экономического суверенитета. Да и просто по-человечески лидерам ЕС не нравится безропортно подчиняться окрикам и приказам из Вашингтона.

Они считают, что и сами достаточно крутые и сильные. Если что, могут и сдачи дать. Дело начинает пахнуть трансатлантической торгово-экономической войной! Министр финансов Франции Брюно ле Мэр сказал, что суверенитет Европы не продается, а его страна не хочет быть американским вассалом, который лишь исполняет приказы и добивается благосклонности начальника.



Министр финансов Франции Брюно ле Мэр

По его словам, Евросоюз сейчас должен принять закон о недействительности американских санкций для европейских компаний и о возмещении убытков тем, кто может пострадать от действий США.

Второе: он уже обсудил с Берлином и Лондоном возможность создания независимого европейского финансового центра, который не будет зависеть от американцев. Такой центр будет обрабатывать сделки в евро, а не в долларах, минуя США. Это довольно серьезно: европейцы так могут случайно разрушить монопольное положение доллара, как главной валюты мировой торговли.

Ну и третье. Ле Мэр предлагает создать специальный европейский орган, который будет отслеживать деятельность иностранных компаний в ЕС. Это может пригодиться для еще одной очень интересной меры.

В Европейском Совете по международным отношениям уже предложили ввести против США контрсанкции. А именно: там предлагают отбирать европейскую собственность американских компаний и перечислять ее европейцам, пострадавшим от санкций США. Это прям вообще какое-то раскулачивание. Трамп подобных фокусов точно не простит.

Читайте також: Как армянский майдан сумел одержать полную победу над правящим режимом

Но Европа сейчас настроена очень серьезно. Есть там такая Федерика Могерини – ее называют главой европейской дипломатии. Сотрудники ее офиса обычно ведут себя тихо и спокойно. Но тут советница Могерини Натали Точчи заявила, что США пошли на (цитата) "всеобъемлющее и ничем не оправданное предательство Европы". Я такого от людей Могерини вообще никогда не слышал! Они даже в отношении Путина такого себе не позволяли. А тут – на тебе...



Федерика Могерини

Американский посол в Германии Ричард Гренелл попал в неприятную историю. Сначала он в приказном порядке объявил, что немецкие компании обязаны немедленно свернуть свой бизнес в Иране. После этого в Бундестаге его обвинили в "злобной и агрессивной политике против Германии", а также посоветовали пройти дипломатические курсы. Ангела Меркель тут же пообещала не бросить в беде немецкий бизнес, который может пострадать от действий американцев.

Подобные истории сейчас происходят и в других европейских странах. Их и так от Трампа всех тошнило. Но сейчас, когда он своими маленькими руками полез в их кошельки, ситуация стала почти взрывоопасной. Европа совершенно точно собирается дать американскому президенту палкой по голове.

Министры иностранных дел, экономики и финансов ЕС постоянно сейчас мотаются из страны в страну, согласовывая единую позицию по санкциям и сделке с Ираном. Кстати, министр иностранных дел этой страны Джавад Зариф на этой неделе тоже будет в Европе, где встретится с коллегами из главных стран континента. Вдумайтесь: Европа и Иран будут вместе думать, как противостоять Америке!

Никакие российские шпионы не могли разломать трансатлантическое единство более эффективно, чем президент США. Хотя у него на родине многие всерьез считают, что он и есть главный российский шпион, завербованный еще в 1987 году во время первой своей поездки в Москву.

Но это лишь конспирология. В реальности Трамп, конечно, никакой не агент Кремля. Просто он уничтожает влияние США по всему миру и одновременно повышает цену нефти – единственного товара, которым торгует Россия. Я сегодня посмотрел: за последний месяц баррель подорожал на 10 долларов. Это гигантская прибавка к российскому бюджету в очень тяжелые для него времена. Вот такие бывают совпадения в нашем безумном мире!