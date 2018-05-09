Как армянский майдан сумел одержать полную победу над правящим режимом

Очень радостное событие 8 мая произошло в Армении. Там люди победили режимом, причем сделано это было без насилия и кровопролития. Ни один человек (даже бывший уже лидер этой страны) сильно не пострадал.

Победа армян

Коротко напомню суть противостояния: местный начальник Серж Саргсян решил править страной вечно. Большинство людей выступило против. Их лидер Никол Пашинян поднял в Ереване Майдан. После недели мирных, без жертв, протестов люди добились отставки Саргсяна. Однако на этом революция не закончилась. Правящая Республиканская партия решила заменить шило на мыло, назначив премьер-министром другого своего человека.



Протесты в Армении

Но обмануть людей не вышло. Они снова перекрыли Ереван и заставили парламент проголосовать за премьер-министра Пашиняна. То есть своего, народного, лидера. И снова все обошлось мирно и бескровно. Теперь 8 мая точно станет Днем победы для армян всего мира. Они действительно большие молодцы. Я думаю, что от их революции будет никак не меньше толку, чем от украинской. Главное отличие армянского восстания от украинского даже не в отсутствии жертв, а в том, что армяне сумели довести дело до конца, они не просто лидера убрали, а всю систему сломали.

Новый премьер-министр Никол Пашинян никак не связан с полукриминальными бизнес-кланами и олигархами. У него точно нет мармеладной фабрики в Азербайджане, с которым Армения воюет. Да, он раньше работал депутатом от маленькой проевропейской фракции, но никогда не был в хороших отношениях с коррумпированной политической элитой. В общем, он не "любi друзi". Скорее, Пашинян – это совсем новый человек, не испорченный ни деньгами, ни властью.

Конечно, нет никакой гарантии, что он таким и останется в будущем, но надежда есть. Кроме того, совсем уж испоганться ему не дадут все те же люди, которые вместе с ним стояли на ереванском майдане. Последние 10 лет для Армении были глухим болотом, из которого, казалось, нет никакого выхода. Везде царили монополии, коррупция, кумовство и непотизм. В политике сидели одни и те же рожи, от которых всех уже тошнило.

Именно поэтому победа простых, нормальных людей (а не политиков) дала Армении кое-что очень важное – надежду.



Протесты в Армении

Надежду на быстрые и глубокие реформы, на уничтожение коррупции и превращение этой страны в нормальное, европейское, демократическое и богатое государство. От души желаю им успеха и обещаю вам следить за тем, как будут разиваться события в тени Арарата!

Новый срок Путина

Владимир Путин в минувший понедельник в очередной раз принял президентскую присягу, продлив срок узурпации власти в России. Я говорю "узурпации", поскольку честных выборов в этой стране давно уже не было. Реального оппозиционера Бориса Немцова при молчаливом согласии Путина убили прямо под стенами Кремля. А Алексея Навального, способного составить Путину конкуренцию, к выборам просто не допустили.

Примерно то же самое было и все прошлые разы, поэтому можно смело говорить, что Владимир Путин и его люди – это и есть самая настоящая криминальная хунта, захватившая власть в Российской Федерации.

Читайте також: Какой план Ким Чен Ына стоит за мирным договором между Кореями

Как и пологается узурпаторам, они душат свободу слова, вторгаются на территорию соседей и силой уничтожают любые проявления недовольства внутри страны. Прямо перед инаугурацией в России прошла очередная акция по силовому подавлению оппозиции. Во время митингов протеста против Владимира Путина по всей стране полиция задержала рекордное число граждан – более 1600. Значительная часть задержанных – это дети и подростки.



Инаугурация Владимира Путина 2018

У них сейчас модно не быть ватником и ходить на акции против Путина. Их, как и всех прочих, жестоко избивали полицейские и какие-то ряженые в форме кубанских казаков. В России они исполняют роль титушек. Тут мне кажется интересным одна деталь: антиправительственные митинги в России с каждым разом увеличиваются не количественно, а качественно. Проще говоря, число пришедших людей остается более или менее неизменным, но вот градус противостояния с полицией постепенно нарастает.

Читайте також: Почему Ближний Восток может охватить волна ужасного насилия, и как к этому причастен Трамп

Идет радикализация, причем самой молодой части протеста, тех самых подростков. Они уже не боятся бросаться на полицию и бить омоновцев. Это, пожалуй, очень хорошо. Без боевой и радикально настроенной молодежи успешного уличного протеста не бывает. А власть своими руками сейчас растит целое поколение именно таких людей. Но, конечно, тут важно понимать, что уличная революция в России победить не может. Слишком уж там мощные силовые органы. Но она запросто может стать благоприятным фоном для действий тех, кто поменять власть может российской элиты.

Реалистично снять Путина могут только его приближенные. Но для этого необходимо исполнение ряда условий. Первое: с Путиным для элиты должно быть хуже, чем без него. Второе: у Путина должен быть понятный наследник. Третье: народ в столице должен поддержать смену власти.

Первое условие выполняет сам президент. Он каждый день делает жизнь своих приближенных все более невыносимой: санкциями, налогами, подачками населению и руганью с Западом. Второе условие – это преемник, легитимный наследник престола. Тоже имеется! Причем Путин сам его вырастил. Речь, конечно, о Дмитрие Медведеве, который 8 мая снова стал премьер-министром. Он в России выполняет роль кронпринца в монархической традиции. А ее соблюдение – это крайне важный элемент легитимности передачи власти в РФ.



Торт в честь инаугурации Путина

Медведев уже даже был президентом. И может еще разок поработать, если товарищи попросят. Народ его знает, и, в общем, верит ему. Ужасной аллергии на Медведева ни у кого нет. А элиты, конечно, поддержат! Они с ностальгией вспоминают времена, когда Медведев каждый год ездил в США за новым айфоном. А по телевизору тогда показывали не войну в Сирии и Украине, а его любимый бадминтон. Ну а третье условие – поддержка переворота со стороны столицы у потенциальных заговорщиков, можно сказать, в кармане.

Москва сильно устала от Путина и поддержит любого, кто выступит против него. То, что митинги в российской столице становятся все более ожесточенными – яркое тому подтверждение.

Путин, правда, в своей инаугурационной речи сказал, что собирается проводить модернизацию, что откажется от духовных скреп и мракобесия. Но я в это не очень верю: начинать такие реформы после 20 лет консервации всего и вся просто нереально. Поэтому, я думаю, новый срок Путина будет таким: под дейсвием американских и европейских санкций будет нарастать недовольство элиты, которое через некоторое время выльется в попытку переворота и установление новым президентом Дмитрия Медведева. Ну а как быстро это произойдет, будет зависеть лишь от Запада и его усилий по введению все новых санкций против россйских лидеров.