Как спасатели доставали более 100 боеприпасов вблизи Шулявского моста: видео

У Шулявского моста обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Спасатели завершили изымать боеприпасы в 03:20 9 ноября.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео утром 11 ноября. Спасатели показали, как пиротехники изымали старые боеприпасы вблизи Шулявского моста в ночь с 8 на 9 ноября.

Как это было: У Шулявского моста нашли 100 боеприпасов времен Второй мировой: фото, видео

Инцидент произошел 8 ноября в Киеве на улице Довженко, 2 в Шевченковском районе, недалеко от Шулявского моста.

Всего спасатель нашли:

101 артиллерийский снаряд;

3 минометные мины;

1 ручную гранату.

Все это оружие еще времен Второй мировой войны. Боеприпасы будут уничтожены в установленном порядке, а прилегающую территорию внимательно обследуют.

К работам привлекали 14 человек и 4 единицы техники ГСЧС.

Как спасатели доставали более 100 боеприпасов вблизи Шулявского моста: смотрите видео

Что делать, если Вы нашли боеприпасы: