Как спасатели доставали более 100 боеприпасов вблизи Шулявского моста: видео
У Шулявского моста обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Спасатели завершили изымать боеприпасы в 03:20 9 ноября.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео утром 11 ноября. Спасатели показали, как пиротехники изымали старые боеприпасы вблизи Шулявского моста в ночь с 8 на 9 ноября.
Как это было: У Шулявского моста нашли 100 боеприпасов времен Второй мировой: фото, видео
Инцидент произошел 8 ноября в Киеве на улице Довженко, 2 в Шевченковском районе, недалеко от Шулявского моста.
Всего спасатель нашли:
- 101 артиллерийский снаряд;
- 3 минометные мины;
- 1 ручную гранату.
Все это оружие еще времен Второй мировой войны. Боеприпасы будут уничтожены в установленном порядке, а прилегающую территорию внимательно обследуют.
К работам привлекали 14 человек и 4 единицы техники ГСЧС.
Как спасатели доставали более 100 боеприпасов вблизи Шулявского моста: смотрите видео
Что делать, если Вы нашли боеприпасы:
- необходимо сохранять спокойствие и ни в коем случае не трогать найденные предметы;
- если возможно, нужно предупредить о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом;
- также нужно обозначить место, где найдены предметы и окружить его, если это возможно;
- после этого нужно обязательно сообщить о находке дежурные службы МЧС и МВД по номерам 101, 102;
- ни в коем случае не пытайтесь перемещать найденный предмет или изменять его положение;
- ожидайте на безопасном расстоянии представителей органов местной власти, МЧС, МВД и не подпускайте к предметам посторонних людей.