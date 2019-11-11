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      Как спасатели доставали более 100 боеприпасов вблизи Шулявского моста: видео

      18 Читати новину українською
      Спасатели достают боеприпасы вблизи Шулявского моста
      Спасатели достают боеприпасы вблизи Шулявского моста / dsns.gov.ua

      У Шулявского моста обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Спасатели завершили изымать боеприпасы в 03:20 9 ноября.

      Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео утром 11 ноября. Спасатели показали, как пиротехники изымали старые боеприпасы вблизи Шулявского моста в ночь с 8 на 9 ноября.

      Как это было: У Шулявского моста нашли 100 боеприпасов времен Второй мировой: фото, видео

      Инцидент произошел 8 ноября в Киеве на улице Довженко, 2 в Шевченковском районе, недалеко от Шулявского моста.

      Всего спасатель нашли:

      • 101 артиллерийский снаряд;
      • 3 минометные мины;
      • 1 ручную гранату.

      Все это оружие еще времен Второй мировой войны. Боеприпасы будут уничтожены в установленном порядке, а прилегающую территорию внимательно обследуют.

      К работам привлекали 14 человек и 4 единицы техники ГСЧС.

      Как спасатели доставали более 100 боеприпасов вблизи Шулявского моста: смотрите видео

      Что делать, если Вы нашли боеприпасы:

      • необходимо сохранять спокойствие и ни в коем случае не трогать найденные предметы;
      • если возможно, нужно предупредить о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом;
      • также нужно обозначить место, где найдены предметы и окружить его, если это возможно;
      • после этого нужно обязательно сообщить о находке дежурные службы МЧС и МВД по номерам 101, 102;
      • ни в коем случае не пытайтесь перемещать найденный предмет или изменять его положение;
      • ожидайте на безопасном расстоянии представителей органов местной власти, МЧС, МВД и не подпускайте к предметам посторонних людей.
      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Шулявский мост Новости Киева История Оружие ГСЧС
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