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Как спасти животное от адской жары: простые советы

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Как спасти животное от адской жары
Как спасти животное от адской жары / Фото из открытых источников

Жара, которая царит в Украине в течение последних дней, заставляет спасаться не только людей. Владельцы домашних любимцев и сотрудники зоопарков прилагают усилия, чтобы животным было комфортно переносить жаркие дни.

В зоопарках животным дают пробовать мороженое и замороженные фрукты. К примеру, в Киевском зоопарке устраивают долговременные водные процедуры.

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Что же касается домашних любимцев, то ветеринары советуют оставлять окно в квартире полуоткрытым. Нужно следить, чтобы у животного был доступ к свежей питьевой воде, а в рационе – легкая пища. Не обливайте домашнего любимца водой, лучше смочить ему лоб, нос, лапы, наружную поверхность ушей или же освежите животное махровым полотенцем, смоченным водой.

Не стригите коротко четвероногих, ведь у животных шерсть выполняет роль терморегулятора. Старайтесь избегать уличных прогулок днем, когда слишком сильная жара. Лучше выгуливайте питомцев в 6-7 утра, а вечером после 18:00.

Смотрите видео, как животные спасаются в жару: видео Kyiv Zoo

 

Теги: Новости Украины мир животных
Источник: 24 Канал
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