Як врятувати тварину від пекельної спеки: прості поради

Від нестерпної спеки потерпають не тільки люди, а й тварини: хатні та дикі. Останнім полегшити життя по всьому світу хочуть їхні працівники.

В зоопарках тваринам дають куштувати морозиво та заморожені фрукти. До прикладу, у Київському зоопарку влаштовують довготривалі водні процедури.

Читайте також: Популярна платіжна система заблокувала збір коштів для собаки на прізвисько ІДІЛ

Що ж до домашніх улюбленців, то ветеринари радять залишати вікно в квартирі напіввідчиненим. Потрібно слідкувати, аби у тваринок був доступ до свіжої питної води, а в раціоні – легка їжа. Не обливайте домашнього улюбленця водою, краще змочіть йому лоб, ніс, лапи, зовнішню поверхню вух або ж освіжіть тваринку махровим рушником, змоченим водою.

Не стрижіть коротко чотирилапих, адже у тварин шерсть виконує роль терморегулятора. Намагайтесь уникати вуличних прогулянок вдень, коли занадто сильна спека. Краще вигулюйте улюбленців о 6-7 ранку, а ввечері після 18:00.

Дивіться відео, як тваринки рятуються у спеку: відео Kyiv Zoo