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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як врятувати тварину від пекельної спеки: прості поради

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Як врятувати тварину від пекельної спеки
Як врятувати тварину від пекельної спеки / Фото з відкритих джерел

Від нестерпної спеки потерпають не тільки люди, а й тварини: хатні та дикі. Останнім полегшити життя по всьому світу хочуть їхні працівники.

В зоопарках тваринам дають куштувати морозиво та заморожені фрукти. До прикладу, у Київському зоопарку влаштовують довготривалі водні процедури.

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Що ж до домашніх улюбленців, то ветеринари радять залишати вікно в квартирі напіввідчиненим. Потрібно слідкувати, аби у тваринок був доступ до свіжої питної води, а в раціоні – легка їжа. Не обливайте домашнього улюбленця водою, краще змочіть йому лоб, ніс, лапи, зовнішню поверхню вух або ж освіжіть тваринку махровим рушником, змоченим водою. 

Не стрижіть коротко чотирилапих, адже у тварин шерсть виконує роль терморегулятора. Намагайтесь уникати вуличних прогулянок вдень, коли занадто сильна спека. Краще вигулюйте улюбленців о 6-7 ранку, а ввечері після 18:00.

Дивіться відео, як тваринки рятуються у спеку: відео Kyiv Zoo

 

Теги: Новини України світ тварин
Джерело: 24 Канал
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