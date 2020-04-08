Как суды предотвращают полицейский произвол в связи с карантином: комментарий адвоката
Суды массово становятся на сторону украинцев и не штрафуют за нарушение карантина. Это только первая реакция и, видимо, судьи не имеют достаточной практики в конкретных ситуациях и оценивают все с человеческой позиции, когда нет оснований накладывать штраф.
Для некоторых случаев, возможно, стоит сперва дать предупреждение. Такое мнение в эфире 24 канала высказал адвокат Виталий Коломиец.
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По его словам, полиция составила слишком много протоколов. Это похоже на то, что им дали указание "набить" показатели. Также эксперт отметил, что в первую волну, когда судьи массово возвращали протоколы или закрывать админпроизводство, выполнили важную функцию для общества.
В этом случае суды выполнили компенсационную функцию для того, чтобы предотвратить полицейский произвол. Поскольку ни полицейские, ни их руководители не обучены, как это правильно делать. Нет определенной процедуры и методологии,
– отметил Коломиец.
По его мнению, полиция должна составлять админпротоколы исключительно, когда люди умышленно совершают правонарушения. Правоохранители должны иметь возможность объяснить гражданам, соответствуют ли эти протоколы Констиуции.
"Эти ограничения в определенной степени целесообразны, но вопрос будут ли они законны. Они сомнительно законны ввиду той процедуры, которую осуществил Кабмин", – сказал Коломиец.
Что запрещено из-за коронавируса / инфографика 24 канала
К тому же юрист отметил, что стоит прислушиваться к здравому смыслу, поскольку нет процедуры, которая бы говорила о легитимности введенных ограничений. Если вам пришлось столкнуться с полицейским беспределом – защищайтесь и имейте контакты адвоката, который посоветует вам базовые вещи.
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