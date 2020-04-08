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      Как суды предотвращают полицейский произвол в связи с карантином: комментарий адвоката

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      Суды предотвращают полицейский произвол / hk.npu.gov

      Суды массово становятся на сторону украинцев и не штрафуют за нарушение карантина. Это только первая реакция и, видимо, судьи не имеют достаточной практики в конкретных ситуациях и оценивают все с человеческой позиции, когда нет оснований накладывать штраф.

      Для некоторых случаев, возможно, стоит сперва дать предупреждение. Такое мнение в эфире 24 канала высказал адвокат Виталий Коломиец.

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      По его словам, полиция составила слишком много протоколов. Это похоже на то, что им дали указание "набить" показатели. Также эксперт отметил, что в первую волну, когда судьи массово возвращали протоколы или закрывать админпроизводство, выполнили важную функцию для общества.

      В этом случае суды выполнили компенсационную функцию для того, чтобы предотвратить полицейский произвол. Поскольку ни полицейские, ни их руководители не обучены, как это правильно делать. Нет определенной процедуры и методологии,
      – отметил Коломиец.

      По его мнению, полиция должна составлять админпротоколы исключительно, когда люди умышленно совершают правонарушения. Правоохранители должны иметь возможность объяснить гражданам, соответствуют ли эти протоколы Констиуции.

      "Эти ограничения в определенной степени целесообразны, но вопрос будут ли они законны. Они сомнительно законны ввиду той процедуры, которую осуществил Кабмин", – сказал Коломиец.

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      Что запрещено из-за коронавируса / инфографика 24 канала

      К тому же юрист отметил, что стоит прислушиваться к здравому смыслу, поскольку нет процедуры, которая бы говорила о легитимности введенных ограничений. Если вам пришлось столкнуться с полицейским беспределом – защищайтесь и имейте контакты адвоката, который посоветует вам базовые вещи.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Судьи Коронавирус в Украине Полиция Штрафы
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